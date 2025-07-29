呂秀蓮洋洋灑灑提罷免「八大敗因」 林濁水：只有一個過關

前立委林濁水。（資料照）

2025/07/29 12:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月26日首波國民黨立委罷免案以失敗告終，前副總統呂秀蓮列出了八大原因，不過，前立委林濁水表示，呂秀蓮所提的八項敗因，只有兩項與日本政治學者小笠原欣幸相符，其中一項他並不完全同意，因此呂的八大原因「只剩一大過關」。

呂秀蓮昨日在臉書發布影片，表示這場罷免「全面失敗」的結果堪稱一場「民主大海嘯」，她並提出八大潰敗原因，分別為：執政缺乏具體施政成果、羈押柯文哲疑點重重、死亡連署疑雲選擇性辦案、抗中保台論述失效與黑熊青鳥失控、美國關稅談判不透明、總統賴清德「團結十講」的「雜質說」、丹娜絲颱風救災不力、普發一萬。

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對此，林濁水今日在臉書發文表示，呂秀蓮洋洋灑灑列舉了8項大罷免失敗的原因，其中總算有抗中保台失效、團結十講雜質說兩項被旁觀者清的小笠原欣幸教授列入他定義的原因中，但是小笠原並列為抗中保台失效同等重要的，因為8年執政民眾形成「長期讓一個政黨執政是危險的」想法，以致於在野黨的「反獨裁」牌生效這個原因呂茫然無知。

「至於抗中保台牌失效說大有問題，」林濁水說，過程中無論挺中配亞亞、中配公民權、修兩岸條例定義兩岸是內戰狀態等等，藍白全面棄守，解凍國防預算會議全部缺席，豈不是抗中保台大獲全勝？林濁水認為，藍營是避戰以停損奏效，而不是打敗了抗中保台。

林濁水表示，這樣一來，呂秀蓮的八大敗因只剩一大過關。最後他也諷刺，「呂已經很用心了，但無論如何，成績還是未免太需要大大用功以應補考了。」

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