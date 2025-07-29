澄清總統沒要辦感恩餐會 吳思瑤：民進黨需要的是檢討大會

立法院民進黨團幹事長吳思瑤澄清，民進黨需要的是檢討大會，不是什麼感恩晚會。（資料照）

2025/07/29 12:21

〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免失利，民進黨內檢討聲浪四起。對於傳出總統賴清德將舉辦感恩餐會宴請罷團，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，這是滿奇怪的消息，不知從何而來，就他看來，民進黨需要的是檢討大會，不是什麼感恩晚會。至於後續內閣會否改組，吳則說，這是整體行政部門研判的一環，民進黨團當然都是尊重。

對於有媒體指稱，賴總統將於明天民進黨中常會發表重大談話，並舉辦大型感恩餐會宴請公民罷團。吳思瑤強調，現在民進黨很重要的是去檢討方向，也確實在檢討方向，媒體報導說有感恩餐會，這是滿奇怪的消息，都不知道從何而來。對他而言，民進黨需要的是檢討大會，不是什麼感恩晚會。

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吳思瑤指出，上述消息相信是有心人士惡意製造、傳散，民進黨現在上上下下在做的是檢討方向、調整步伐，而且很重要的是穩定軍心，要沉著應變。「民進黨在在虛心檢討當中，請大家給我們一些些空間。」

對於內閣是否改組？吳思瑤說，昨天先看到黨秘書長林右昌承擔了責任請辭，至於後續內閣是否改組，相信這是整體行政部門研判的一環，民進黨團當然都是尊重。現在真的讓子彈亂飛一段時間，子彈一定會飛一段時間，甚至不只子彈，可能會有人拿大炮出來亂轟，我們都要穩住，執政團隊要沉著應變、虛心檢討。

吳思瑤強調，面對823第二波罷免投票，民進黨不會落下任何一位公民，當公民還在街頭奮戰、當公民還在持續努力，民進黨會發揮更大的力量，不只不讓公民朋友孤軍奮戰，「我們會扮演比726更吃重的角色，我們要扛下責任。」

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