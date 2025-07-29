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    拍板上班課被罵翻果然無風雨 黃敏惠獲讚「勇媽神決策」

    嘉義市長黃敏惠表示，嘉市今天照常上班上課，看到今天早上狀況，可以知道氣象署預報精準多了，希望大家也要特別注意氣象變遷。 （記者丁偉杰攝）

    嘉義市長黃敏惠表示，嘉市今天照常上班上課，看到今天早上狀況，可以知道氣象署預報精準多了，希望大家也要特別注意氣象變遷。 （記者丁偉杰攝）

    2025/07/29 12:35

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕受低壓帶及西南風影響，中南部地區豪雨成災，嘉義市宣布今天（29日）照常上班上課，為南部唯一上班上課縣市，市長黃敏惠臉書馬上湧入網友「共同生活圈不同調這樣很困擾」等留言，直到今天上午嘉市無風雨，有網友隨即稱「勇媽神決策，選總統了」，引發討論。

    甫結束率團訪問日本宮城縣加美町的黃敏惠今天受訪表示，根據中央氣象署氣象昨天預報，在未來24小時雨量嘉市為80至150毫米，沒有達到停班停課標準，因此嘉市宣布今天照常上班上課，看到今天早上狀況，可以知道氣象署的預報精準多了，希望大家也要特別行車安全，及注意氣象變遷。

    黃敏惠強調，市府團隊不斷在努力，無論區域排水，甚至滯洪池，在每次考驗來時逐一檢視，希望極端氣候帶來的短延時強降雨的災害降到最低。

    今天上午嘉市無風雨，對於市府照常上班上課決定，湧入網友留言支持，包括「未達標準不應放假」、「勇媽神決策，選總統了」等。

    嘉市今照常上班上課，上午無風雨。（記者丁偉杰攝）

    嘉市今照常上班上課，上午無風雨。（記者丁偉杰攝）

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