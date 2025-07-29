來工作就不走了！彰化原民人口破7千 議員席次增加

8月1日就是原住民族日，彰化縣提前舉辦原住民族日活動，族人穿上傳統服飾參與，現場氣氛熱鬧。（縣府提供）

2025/07/29 12:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕再過2天就是8月1日原住民族日，彰化縣設籍原住民人口已達7120人，較去年同期成長超過6%，顯示原民人口逐年增加。縣府分析，此為就業機會的吸引，還有原住民平權與社會福利增加的綜合結果。

因應新修《地方制度法》與人口成長趨勢，明年（2026年）縣議員選舉，彰化縣將首度增設1席山地原住民縣議員，席次從1席增加為2席，席次已獲中央選委會核准。

請繼續往下閱讀...

縣府民政處指出，原住民遷居平地多與就業有關，許多青壯年離開原鄉到平地工作，落腳後成家立業。全縣近10年平均每年平均增加112人原住民，前年（2023）原住民身分法修正，去年（2024）彰化原住民就增加了578人，除此，長青幸福卡、55歲以上免費配戴老花眼鏡，通過族語保母職能訓練課程，每月有最高3500元獎勵津貼，全口活動假牙補助4萬6000元、經濟弱勢建購住宅補助27萬元等等，都是希望讓原住民朋友把彰化當成第二故鄉。

目前彰化縣原住民共計7120人，符合增設山地原住民代表的門檻，縣選委會也已提報中央並獲同意，確定明年第21屆縣議員選舉中，原住民席次將為平地1席、山地1席，共計2席。

至於總席次方面，目前第20屆縣議員為54席，明年第21屆將增為55席。另因部分選區人口變動，初步規劃將從彰化區（彰化、花壇、芬園）減1席，員林區（員林、大村、永靖）增1席，一減一增總席次維持不變。不過該項調整仍需待今年9月最新人口統計結果，報請縣選委會審議通過後，再由中央選委會核定。

原住民族日活動安排原民舞蹈表演，表演者穿上傳統服飾，盡情展現文化魅力，贏得滿堂彩。（縣府提供）

彰化縣原住民人口逐年成長，目前已經達到7000多人，明年原住民縣議員席次因此增加1席，變為2席。（圖縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法