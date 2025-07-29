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    綠轟史上最長延會史上最混 藍：綠委不要一心只想放暑假

    王鴻薇（右）表示，延會至8月底是完全正確且慶幸的，特別條例通過實施後，行政院應該立刻提出特別預算到立法院，才能讓這些預算立刻落實執行。（記者林欣漢攝）

    王鴻薇（右）表示，延會至8月底是完全正確且慶幸的，特別條例通過實施後，行政院應該立刻提出特別預算到立法院，才能讓這些預算立刻落實執行。（記者林欣漢攝）

    2025/07/29 12:33

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院18日通過本會期延會至8月31日，共計延會3個月，是有史以來最長的會期。經統計，6月8天的院會議程，僅通過10個法律案，7月至今也只有通過9案。綠營批評，反對史上最混的國會進行史上最長的延會；藍營則表示，綠委不要一心只想放暑假，卻不曉得人民的痛苦是什麼。

    立法院會11日三讀通過國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將行政院所提4100億元規模，大幅增加至5450億元，並刪除台電撥補1千億，另要求10月底前普發現金1萬元。

    國民黨團書記長王鴻薇表示，編列特別條例仍不代表預算就能馬上使用，行政院至今還未編列特別預算送至立法院，延會至8月底是完全正確且慶幸的，特別條例通過實施後，行政院應該立刻提出特別預算到立法院，才能讓這些預算立刻落實執行。

    王鴻薇說，民進黨團、民進黨立委是不是只想自己放暑假，到現在還在吵自己要放暑假，真的很離譜，他們沒有想到8月1日以後，這麼多外銷產業、勞工所受到的衝擊，本來就希望特別預算來當及時雨，今天就在等行政院提出特別預算、立法院趕快通過，這不就是因應美國關稅貿易戰應有的態度嗎？真的要鄭重敬告民進黨團的立委們，不要一心只想放暑假，卻不曉得人民的痛苦是什麼。

    王鴻薇指出，普發現金部分，行政院不是一直吵著要提覆議，若提出覆議，立法院可以立即來處理，如果全部都去放暑假，什麼時候才要處理普發現金的覆議案呢，當然現在行政院又髮夾彎，趕快說可能不提覆議，可是又說不排除釋憲或不編列預算，這都是立法院要去為人民解決的難題。

    王鴻薇表示，立法院下會期是預算會期，會本於監督制衡的功能及角色，好好幫人民把關納稅錢，選前大支的影片不就是民進黨的大罷免競選歌曲嗎？離譜的是，不是民進黨、賴清德、曹興誠出錢，是文化部的補助，今天立委去監督預算幫納稅人把關，是理所當然且是立委的義務及責任，如果預算不被把關，就像今天這樣變成罷免競選歌曲，變成政府納稅人的錢來做支應，這像話嗎？「可能很多罷團還在非常失落中，但是我們還是要強調，在野立委的天職就是要監督制衡，不可能自斷手腳。」

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