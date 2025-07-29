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    從未聽聞普發現金折衷案 吳思瑤：這段時間鬼故事會很多

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤澄清，從未聽聞普發現金折衷案。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤澄清，從未聽聞普發現金折衷案。（記者謝君臨攝）

    2025/07/29 11:52

    〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免失利，民進黨檢討聲浪四起，普遍將「普發1萬元」視為關鍵因素之一。據傳，府院事前曾評估在藍白提案版本中擇一支持，並提出「排富」但書，但未獲立法院民進黨團採納。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今強調：「沒有，就是沒有。」他說，很多人想要放話或無中生有，這段時間可能鬼故事會很多。

    據傳，針對普發現金一案，府院曾規劃在國民黨版的1萬元或民眾黨版的6千元中擇一支持，並提出「排富」但書，就能避免被藍白操作，也能順勢裂解藍白，但未獲立院民進黨團總召柯建銘同意。對此，柯昨駁斥「亂講一通！」強調行政院很清楚這是違憲的，並沒有這樣的規劃，這要特別澄清。」

    吳思瑤今接受媒體聯訪，回應上述議題。他說，昨天總召已經出來澄清了，「沒有，就是沒有。」他自己所參與的會議當中，也沒有聽聞過有這些腹案、方案，這段時間有很多不知道從何而來的消息，有充滿非常多的臆測，「甚至我要說這段時間可能鬼故事會很多，希望大家都能夠以我們正式的回應為準。」

    吳思瑤指出，畢竟很多人想要放話，或者是製造新聞，或者是無中生有，「那沒有，就是沒有。」對於行政院是否針對攸關普發現金的特別條例提覆議，民進黨團尊重行政部門最終的研判。

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