起底國台辦發言人經歷背景 兩岸人士：馬曉光曾參加六四學運

前國台辦發言人、現任海峽兩岸關係協會副會長馬曉光。（資料照，翻攝直播）

2025/07/29 12:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會委託學界研究「中國大陸對台工作組織體系與人事」，報告起底國台辦發言人陳斌華、朱鳳蓮，以及前國台辦發言人、現任海峽兩岸關係協會副會長馬曉光等人學經歷背景。對此，兩岸人士透露，馬曉光曾參加過六四學運，後來進入中共體制內工作，就放棄了年輕時的理想。

報告揭露，馬曉光1963年出生、內蒙古人，1980年為山西省文科狀元，1987年畢業於北京大學中文系，取得文學碩士學位。主要經歷有1987年在中國人民大學任教，1992年進入海協會任職。歷任海協會研究部主任、國台辦綜合局副局長、局長（正廳級）、海協會副秘書長、海協會秘書長；2013年擔任國台辦新聞局長，同時任國台辦發言人；2023年5月轉任海協會副會長。

請繼續往下閱讀...

報告提及，馬曉光長期在海協會與國台辦工作，具有豐富的涉台經驗。2005年，前海基會董事長辜振甫病逝，汪道涵決定派3人赴台弔唁，時任海協會研究部主任的馬曉光就是成員之一。2013年，馬曉光擔任國台辦新聞局長後，同時兼任國台辦發言人，多次在記者會上重申中國對兩岸問題的官方立場。

兩岸人士接受本報訪問時透露，馬曉光曾參加過天安門六四學運，當年是支持中國民主化的，但後來進入中共體制內工作，就放棄了年輕時的理想。

另外，國台辦現任發言人方面，研究報告提到，擔任國台辦新聞發言人、新聞局長的陳斌華，1971年出生、福建詔安人，畢業於廈門大學中文系，能說流利閩南語，曾長期在中共官媒「新華社」擔任記者，為2001年中國首批駐台記者之一，曾獲評新華社「十佳記者」，也曾任新華社港台部採訪室主任。陳斌華來台數十次，對台灣相當熟悉。

另一名國台辦發言人朱鳳蓮則是1977年出生，廣東梅州人，北京航空航天大學文學碩士、清華大學公共管理碩士。2003年進入國台辦工作，先後擔任國台辦港澳涉台事務局副處長、處長、副局長。2019年11月，朱鳳蓮首次於國台辦例行記者會上亮相，以閩南語、客家話雙聲道表示「很高興有機會為台灣鄉親提供服務」。

現任國台辦發言人陳斌華1971年出生、福建詔安人，畢業於廈門大學中文系，能說流利閩南語，曾任中國官媒《新華社》駐台記者。（資料照，翻攝直播）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法