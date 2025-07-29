陸委會委託研究揭中共對台小組任務 透過國共第三次合作實現統一

中共領導人習近平為「中共中央對台工作領導小組」組長。（路透檔案照）

2025/07/29 12:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會委託學界研究「中國大陸對台工作組織體系與人事」，報告直指中共對台工作涉及八大系統，為防止官僚部門不協調，「中共中央對台工作領導小組」應運而生，對台工作內容有透過國共第三次合作實現中國統一。並揭露，中共中央台辦旗下有29間「全級次企業」，包括廈門海文創投資公司、星光音影（廈門）製作公司、九州出版社等，均與台辦有關。

報告指出，「中共中央對台工作領導小組」設有日常辦事機構「中央台灣工作辦公室」（簡稱中台辦），中台辦與「國務院台灣事務辦公室」（簡稱國台辦）為「一個機構，兩塊牌子」，列入中共中央直屬機構序列。

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回顧歷史，1956年7月，中共中央發出《關於加強和平解放台灣的指示》。中共將統戰、調查、宣傳、公安、外交、僑務與軍情等部門負責人納入對台小組。當時對台工作的內容，主要是爭取以我政府高級軍政官員投誠，透過國共第三次合作來實現中國統一。

關於習近平時期對台工作領導小組的運作，報告指出，2022年10月「二十大」中共領導班子換屆改選後，對台工作領導小組成員也有大幅度變動。首先，習近平續任組長外，副組長由王滬寧接任。依過去職務慣例，研判其餘成員包括蔡奇、王毅、何立峰、石泰峰、宋濤、陳一新、胡和平。

據分析，對台工作領導小組中的軍方代表按往例是軍委副主席與負責情報業務的軍委聯合參謀部副參謀長。若按慣例，會由排名第一的軍委副主席張又俠進入領導小組。副參謀長層級的軍方代表研判可能由景建峰出任，因為他曾於香格里拉對話提及台灣問題。

國台辦旗下組織方面，報告彙整，海峽兩岸關係研究中心（海研中心）是國台辦於2000年9月成立的重要對台研究機構，由前國台辦副主任唐樹備擔任首屆中心主任。該中心聘請多位來自黨和國家機關、軍隊部門對台研究單位、社會科學研究機構、高等院校的兼職特約研究員，專長涵蓋政治、經濟、法律、軍事、歷史、社會、新聞、對外關係、國際關係等領域。

一般而言，海研中心主要從事的研究領域為「技術性、戰略性研究」，並探討國家統一相關問題。經常固定舉辦「兩岸關係」或「一國兩制」為主題的研討會，邀請我方學者專家前往參加，是國台辦相當倚重的研究單位。

報告揭露，據2023年10月由國台辦公布的「中央台辦全級次企業名單」，共有29家全級次企業。分別為北京恭惠經貿公司、北京恭惠經貿公司廈門分公司、海口亞龍經濟貿易公司、通利實業貿易有限公司、廣州利雅房地產開發有限公司、蘇州蘇杭置業有限公司、中貸投資管理有限公司、北京時代聯信貿易有限公司。

以及北京中貨金鼎投資顧問有限公司、寧夏銀同鎂製品有限公司、通利房地產開發 （北京）有限公司、通利南方實業貿易有限公司、海峽旅行社（北京）有限責任公司、廈門象嶼通利進出口有限公司、嘉裕房地產開發有限公司、廣州中保房地產開發有限公司、深圳中駿房地產開發有限公司、北京通利天元實業開發公司、北京金佰味酒樓。

亦有福建海峽國際旅行社有限公司、北京市華灣汽車維修中心、海峽廣告會展有限公司、廈門永大電腦科技管理有限公司、九洲音像出版有限公司、北京海峽文化交流有限公司、廈門海文創投資有限公司、北京市千里馬汽車租賃有限公司、星光音影（廈門）製作有限公司、九州出版社有限公司。

陸委會委託學界研究「中國大陸對台工作組織體系與人事」，報告彙整中共中央台辦旗下有29間「全級次企業」，包括廈門海文創投資公司、星光音影（廈門）製作公司、九州出版社等。（記者陳鈺馥翻攝）

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