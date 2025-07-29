朱立倫退位讓賢？ 李乾龍：國民黨內最大公約數是「盧秀燕接棒」

國民黨前秘書長李乾龍今（29）日受訪表示，國民黨內推舉新的主席最大公約數聚焦在台中市長盧秀燕身上，全國正副議長9成都支持，希望盧能夠帶領黨團。（記者羅國嘉攝）

2025/07/29 11:41

〔記者羅國嘉／新北報導〕24席國民黨立委在726首波大罷免案全挺過，黨內接下來也將面臨黨主席改選。國民黨前秘書長李乾龍今（29）日受訪表示，黨內推舉新的主席「最大公約數」聚焦在台中市長盧秀燕身上，全國地方議會正副議長9成都支持，希望盧秀燕能夠帶領黨。

李乾龍指出，國民黨內目前最大公約數就是希望盧秀燕出來能夠帶領藍營，因為盧最近表現可圈可點，不過接下來罷免案還有第二波8月23日，尤其台中還有江啟臣等好幾席立委要打，所以他推算盧應該823投完罷免票後，應該就會有所表態，盧應該也有自己的想法。

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有藍營人士認為朱立倫不應該再續任應該華麗轉身，李乾龍表示，朱主席應該有自己的想法「我不予置評」，但是他強調，現在藍營內最大的公約數就是希望盧秀燕能夠出來帶領；藍營人才濟濟，當然朱立倫在這艱困時候出來領導，有他的勇氣，但有一些作為黨內有一些聲音，這次把所有優質立委保下來，是最好華麗轉身的時刻。

對於黨主席選舉延期，李乾龍表示，黨中央既然說9月要選，應該沒有理由說再延，期盼黨中央選舉要有既定時間時程表，不要隨意更動，也要尊重中常會的決定，他不在其位，也不好去置喙。

至於盧秀燕傳出也可能找代理人，李乾龍直言，還沒選上怎麼會推代理人，主要是她若不選黨主席，應該要推薦一個適合人選，外傳胡志強，他認為胡腦袋非常清楚，但身體上有一些不便，如果是他也樂觀其成，但要找一個東奔西跑的秘書長或副主席替她分憂解勞，但最終還是要順應黨員意見。

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