王世堅、莊瑞雄指「惡魔」、「可恥」 何志偉求償600萬仍敗訴

高等法院今仍判何志偉敗訴。（資料照）

2025/07/29 12:35

〔記者楊國文／台北報導〕前年時任民進黨立委何志偉，與時任台北市議員王世堅角逐民進黨內初選，不滿王世堅以「惡魔」公然侮辱他、立委莊瑞雄指以「可恥」等話公然辱罵他，向2人提告各求償新台幣300萬元，共600萬元。士林地院判決何志偉敗訴，何不服上訴，高等法院今判決駁回上訴，何仍敗訴。可上訴。

何志偉主張，2023年4月17日、18日，民進黨正值黨內初選期間，同黨立委莊瑞雄陸續以「可恥」、「下三濫」等話辱罵他，又公然發表「為什麼何志偉在立法院沒人緣，因為他很假」、「老共只要對台灣威嚇，所有立法院立委112位都敢講，只有他（何志偉）不敢講」等不實言論。

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另外，莊瑞雄於同月19日發表「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」、「沒資格在那邊扯黑道，黨內不知有多少立委想開除何志偉」等話公然侮辱他。

何志偉亦指稱，2023年3月20日王世堅在民進黨台北市黨部發表「我信賴，但是不信邪」，暗指「賴」是賴清德，「邪」是何志偉等話，並以「惡魔」字眼公然侮辱他。

何志偉認為，莊瑞雄、王世堅的不實言論已侵害他的名譽權，向2人求償各新台幣300萬元。

士林地院審理後認為，莊瑞雄指何志偉「競選手法可恥或下三濫」等話，是基於何志偉曾發表黑道進入民進黨選務決策的論述，均屬公益薩涉馭政治言論，應有更高的容忍義務，不具違法性。

至於莊瑞雄指述「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨」說法，則是莊瑞雄基於媒體報導民進黨台北市黨部評委會前召集人之子趙映光之子趙介佑涉詐欺及毒品案等而被判有罪，及媒體報導趙介佑是經由何志偉陣營引薦進入民進黨等，莊瑞雄有相當理由確信為真實，而善意發表評論，並無不法侵害。

士院另認為，王世堅所說「信賴不信邪」，不能認定「邪」就是暗指何志偉，另外「惡魔」等網路梗圖言論，雖引起何志偉不快，仍屬善意發表評論，不具違法性，判何志偉全部敗訴。

何不服上訴，高等法院認定一審判決無誤，今判決上訴駁回。

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