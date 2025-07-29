監院近8千萬元預算缺口待補 等立院點頭動支二備金

監察院114年度業務費等預算遭大幅刪減，規模達2.6億餘元，監院已申請動支第二預備金7968萬餘元，目前已在立院付委排審。（資料照）

2025/07/29 12:10

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院114年度業務費等預算遭大幅刪減，規模達2.6億餘元，包括維持機關基本運作的水電、通訊費用皆遭減列。監院已與總統府、行政院、黨產會一併申請動支本年度中央政府總預算第二預備金1億5541萬4千元，其中監院需求是 7968萬餘元，目前已在立院付委排審，盼能恢復機關基本運作必要費用，償還水、電、外包清潔業務等欠款。

監察院今年度業務費預算遭刪減幅度達96%，一般行政、調查巡查及國際監察事務等預算也全數遭刪，一度業務幾近停擺。不過，目前隨著部分預算解凍，如「財產申報業務-一般事務費」已可動支，自本（7）月起恢復「廉政專刊」出刊及上網公告。

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此外，日前立院財政委員會、司法法制委員會聯席審查，已同意監院動支750萬元二備金辦理2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會（APOR年會），監院也於6月18日同步與總統府、行政院及黨產會一併向立院申請動支二備金1.5億餘元需求，以彌補機關基本運作預算所需，目前已付委等待排審。

總統府、政院、監院、黨產會申請動支二備金1.5億餘元

監院表示，今年度基本行政工作維持及資訊管理、議事業務、調查巡查業務、國家人權業務、其他設備經費等預算合計減列2億6343萬6千元，因此提出不敷數合計7968萬1千元需求。

據行政院函，監院提出需求包括水電費、志工誤餐及交通費、環境清潔維護及電氣設備維護等基本維持工作5331萬元，出席國際監察組織（IOI）會議、汰換電腦週邊設備及會議經費344萬4千元，調查巡查差旅、通訊費用721萬元，國家人權業務943萬7千元，以及輪椅無障礙平台、伺服器虛擬化平台軟體設備等628萬元。

據悉，監院所提出的基本維持工作費用，大部分是為支應水電以及對伊甸基金會外包清潔人員的「欠款」。如去年監院水電費遭凍結，自10月後就已經開始積欠帳單，經立院同意解凍100萬元才勉強繳清。

大法官人數不足無法評議判決預算案 監院：尊重程序

針對預算遭大幅刪減衝擊機關運作，監院3月在總統公布中央預算後，同步向憲法法庭聲請釋憲及暫停處分，認為立院大幅刪減預算，已逾越合理範圍且意圖透過預算刪減癱瘓監院憲政功能，5月底已獲過半大法官同意受理。然而，「憲法訴訟法」第4、30及95條條文修正案已於1月25日生效，礙於目前在任大法官僅有8人，依法目前不得就案件進行實質評議、作成判決。 對此，監院表示尊重憲法法庭程序。

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