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    16分鐘散會！立法院史上最長延會 2個月來僅過19案

    立法院會期延長至8月31日，是史上最長會期，今天院會只開了16分鐘就結束。（記者劉信德攝）

    立法院會期延長至8月31日，是史上最長會期，今天院會只開了16分鐘就結束。（記者劉信德攝）

    2025/07/29 11:36

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院18日通過本會期延會至8月31日，本會期共延會3個月，是有史以來最長的會期。經統計，6月院會8天議程僅通過10個法律案，7月至今也只有通過9案。

    據本報統計，6月的院會議程，僅通過10個法律案，分別為保險法、貨物稅條例、國軍退除役官兵輔導條例、軍人待遇條例2案、國家海洋科技營運中心設置條例、電信管理法、運動彩券發行條例、公務人員保障法，以及法院組織法。其中，俗稱「軍人加薪」的相關法案，也被質疑是藍白為救罷免討好特定族群。

    7月的院會議程，則通過證券投資人及期貨交易人保護法、國際金融業務條例、公平交易委員會組織法、運動產業發展條例、「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」、身心障礙者權益保障法、老人福利法、刑法修正案、公務人員任用法等9案。

    另外，7月3日舉行司法院人事同意權案公聽會，7月9日、10日、14日召開全院委員會審查7位大法官被提名人，25日遭藍白全數封殺。

    今日院會僅處理上週五院會朝野共識的討論事項，包括法律案、公決案共13案，全數交付協商，9點會議開始，僅16分鐘即散會，也不處理臨時提案。

    立法院今天召開院會，從會議主席江啟臣（右）宣布開會到會議結束僅花了16分鐘。（記者劉信德攝）

    立法院今天召開院會，從會議主席江啟臣（右）宣布開會到會議結束僅花了16分鐘。（記者劉信德攝）

    立法院會上午9點開會，僅16分鐘即散會。（記者劉信德攝）

    立法院會上午9點開會，僅16分鐘即散會。（記者劉信德攝）

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