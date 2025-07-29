替憲法法庭癱瘓提解方 法界盼大法官判憲訴新制違憲

賴清德總統兩度提名大法官人事同意權，均被藍白立委全面封殺，使憲法法庭被癱瘓，法界期待大法官發揮憲法守護神功能，判決憲訴新制違憲，解除憲政危機。（記者楊國文攝）

2025/07/29 14:12

〔記者楊國文／台北報導〕在立法院藍白立委主導下，使得憲法法庭半年多來形成癱瘓狀態，引起民怨；法界人士除建議總統儘速提起第三波的7名大法官被提名人至立院行使同意權外，黃帝穎律師、三審法官認為憲訴新制已違反權力分立原則，大膽建議大法官應秉持「憲法守護神」的角色，判決憲訴新制違憲，解決憲政僵局。

立法院去年12月三讀通過憲法訴訟法部分條文修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，因欠缺配套，且設定罕見的高門檻人數規定，引起法界質疑是故意立下惡法讓憲法法庭實質停擺，無法運作。

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「溫和派」的法界人士仍寄望在體制內改革，主張大法官審薦小組應儘快作業擇定優秀、無明顯政黨色彩的大法官人選，由總統賴清德提名送交立院進行第三度大法官人事同意權，藍白立委也應該以國家大局著想，儘速通過7位大法官的同意權，讓憲法法庭及懸缺9個月之久的司法院長、副院長人選出爐，均能正常運作。

另有法界認為，憲法法庭停擺的結果，最明顯的後遺症是沒有釋憲的救濟管道，危害人民本身權益，若有較矚目的案件因釋憲功能停擺，而突顯出憲訴新制的顢頇、不當，屆時公民力量應能展現出來，迫使國民黨、民眾黨立委能夠再修正憲訴新制、通過賴清德總統第3度提出的大法官人事同意權，但法界也同意，其缺點是可能遙遙無期。

不少法界對藍白立委聯手修訂憲訴惡法、且2度惡意封殺共14位大法官人事同意權，頗不以為然，直言已不期待藍白立委會以司法院、憲法法庭兩個憲法機關的大局為重，使其能夠正常運作，提出「大法官自覺論」的觀點和攺革作法。

某三審法官指出，大法官是憲法的守護神，藍白立委使用政治力立下惡法，明確破壞憲政、民主制度時，大法官應有大破大立的做法，即使目前只有8位大法官，不符合憲訴新制規定須有10人才能評議，仍應勇於擔當，判決憲訴新法違憲無效，但他認為，以目前朝小野大的政治現狀，此「硬碰硬」做法恐引發政治衝突和僵局。

黃帝穎律師亦提出類似觀點，指出民主國家不會容忍憲法法庭停擺，藍白立委透過人數優勢立下惡法，且全面封殺大官被提名人，已實質癱瘓憲法法庭，違反權立分立原則，大法官有責任挺身守護民主憲政，他和多位大學法學教授都認為憲訴新制已違憲，大法官宜考慮判決違憲。

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