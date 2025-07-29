賴清德考量風災及關稅暫緩出訪 黃暐瀚：先做該做的事

黃暐瀚今提到，賴清德先「守住關稅、下鄉救災」，後續看狀況再穩穩安排出訪，才是國家之福。（資料照）

2025/07/29 11:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外傳總統賴清德將於8月上旬出訪中南美洲，並將過境美國紐約，總統府昨（28日）表示，考量南部風災、對美關稅等情勢，總統近期暫無海外訪問之安排。資深媒體人黃暐瀚今（29日）在臉書發文提到，賴清德先「守住關稅、下鄉救災」，後續看狀況再穩穩安排出訪，才是國家之福。

黃暐瀚提到，賴清德在大罷免過後，不是繼續參與823的第二波罷免，而是專心「守住關稅、下鄉救災」，而原先外界預期的「八月過境美國、出訪友邦」計畫，總統府昨宣布「暫無出訪計畫」，但英媒《金融時報》報導指出，計畫之所以改變，是因為「中方抗議賴總統過境紐約，川普總統下令取消賴總統過境紐約」。

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不過，外交人士表示，這類匿名放話挑撥台美關係的手法只會被看破手腳。並強調稍早美國國務院與AIT相繼表示「台灣並未宣布總統賴清德任何出訪規劃」。

黃暐瀚指出，中方抗議這點不用懷疑，美方妥協、取消過境紐約，那要看「取消多久」，以及「是不是全面取消」。黃暐瀚舉例：「如果川習會前有所忌憚？那是不是等川習會後，美方就會開綠燈？另外就是過境紐約被取消，過境其他城市可不可以（比如洛杉磯或舊金山）？如果可以，那賴總統接不接受？後續還會不會成行？」

黃暐瀚文末話鋒一轉，強調：「不管紐約行被取消的真相為何？風災與關稅確實是目前賴總統必須全心面對的事。先做該做的事，再做想做的事，『守住關稅、下鄉救災』，後續看狀況再穩穩安排出訪，才是國家之福。」

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