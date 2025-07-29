賴清德取消出訪？江啟臣：鞏固友邦是中華民國存在的基礎

立法院副院長江啟臣。（記者劉信德攝）

2025/07/29 11:32

〔記者劉宛琳／台北報導〕金融時報報導，賴清德總統收到不能過境美國的訊息，因而取消出訪過境美國的友邦行程。對此，立法院副院長江啟臣今受訪表示，美中關係的影響，美方顯然有一些考量，但鞏固邦交是中華民國存在很重要的基礎，盼賴總統及國安團隊做好評估及相關因應。

不過，對於金融時報的訊息，外交人士今澄清強調，總統府至今不曾宣布出訪計畫，何來日期延後。稍早美國國務院與AIT相繼表示「台灣並未宣布總統賴清德任何出訪規劃，因此不回應假設性問題」、「包含總統在內的台灣高層官員過境美國，是符合美國長久以來的政策與做法，並無改變」。

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江啟臣表示，中華民國的外交本來就困難重重，又受到一些國際環境的影響，尤其美中談三邊的關係，還有美中關係的影響，所以顯然還是會有一些美方的考量。但是拚外交和鞏固邦交的事情還是要做，所以政府應該是做好各式各樣的準備才對，因為國際的狀況瞬息萬變。

江啟臣表示，但邦交的鞏固還是必須持續，因為這個是中華民國存在很重要的基礎。所以，希望賴總統還有國安團隊應該好好做好評估以及相關的這些因應。國際的情勢，美中的關係的確分分秒秒都在變化，但是怎麼樣做出對我們國家最有利的決定，這個是執政團隊責無旁貸的事情。

對於會不會認為影響8月1日公佈的關稅稅率？江啟臣表示，現在主要國家的一些稅率大概都底定，不管是日本、歐盟，比較和美國有重大貿易關係還沒決定的可能就是韓國、台灣，那川普也已經喊出說這些都還沒有談好就15%到20%。所以顯然如果川普講的是真的，那就是在基本的關稅稅率上面大家差異不會特別大，約15%到20%。問題就在於談判永遠是Give and Take，那變成是你給了什麼? 給了什麼會變成是各國未來在競爭或比較上面大家會去關注的。

江啟臣表示，台灣假設如川普所講這些朋友談定了最後全部就是15%到20%，那重點是在於說我們給了什麼? 會涉及到主要就是市場開放的部分，對美投資、對美採購的部分，哪些會涉及到國內，要如何做好因應準備，這個應該會是當務之急。

江啟臣說，如果從談判的角度，政府其實也可以繼續爭取看怎麼樣能夠暫緩和繼續談，談到一個對我們更有利的條件，政府應該要去做更多元或是更靈活的一些運用，總之我們就是希望談出一個對我們最有利的一個結果。

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