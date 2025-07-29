美拒賴過境？外交人士:匿名放話挑撥台美關係

外傳賴清德總統出訪遭美國拒絕過境，外交人士今強調，總統府至今不曾宣布出訪計畫，何來日期延後。（資料照）

2025/07/29 11:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕今（29）日有特定媒體刊出賴清德總統出訪遭美國拒絕過境等說法，外交人士強調，總統府至今不曾宣布出訪計畫，何來日期延後。稍早美國國務院與AIT相繼表示「台灣並未宣布總統賴清德任何出訪規劃，因此不回應假設性問題」、「包含總統在內的台灣高層官員過境美國，是符合美國長久以來的政策與做法，並無改變」。

外交人士指出，所謂的賴清德總統出訪中、南美洲之說法，最初是巴拉圭總統貝尼亞在當地主持投資招商說明會時，宣布將邀請賴清德到訪以彰顯兩國邦誼。總統府與外交部當時就說明，友邦元首邀請總統赴訪，後續若有確切安排，將適時對外說明。之後卻不斷有匿名者爆料相關傳聞，但均未經台灣或美國政府當局證實。

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外交人士強調，無論是馬英九總統、蔡英文總統任內，均是總統出訪行程定案後，就以記者會公開向各界報告。由於最近中南部地區遭遇丹娜絲風災重創尚未復原，又面臨雙颱引進的西南氣流暴雨釀災；再加上目前正是對美對等貿易談判的關鍵階段，行政院副院長鄭麗君仍在華府進行磋商，總統近期暫無海外訪問之安排。現在南部還有幾千戶因為房屋破損在大雨時候需要協助，總統當然以救災為重。這類匿名放話挑撥台美關係的手法只會被看破手腳。

由於匿名官員放話無從查證，包括美國國務院與AIT今日受訪皆澄清強調，台灣總統等高層官員過境美國符合以往慣例，完全符合一貫的政策，「安全、舒適、便利與尊嚴」是美國處理台灣總統過境的原則之一。美國聯邦眾議院通過2026財政年度國防撥款法案，包括5億美元將用於「台灣安全合作倡議」，美國白宮公開聲明，「強烈敦促」眾議院充分考慮，將台灣安全合作倡議金額倍增至10億美元。以及美國跨黨派國會議員不斷通過各種友台法案、倡議。在在顯示台美關係始終是緊密且具高度互信。

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