藍白封殺大法官人事留爛攤子 憲法法庭354件人民釋憲案躺平

立法院藍白立委兩度封殺大法官被提名人，使憲法法庭陷於癱瘓，四大釋憲案卡關，也造成人民354件釋憲案躺平，權益受損。（記者楊國文攝）

2025/07/29 13:38

〔記者楊國文／台北報導〕立法院藍白立委主導下，再度全部封殺7名大法官被提名人人事同意權，迫使憲法法庭仍形成癱瘓狀態，無法行使憲法賦予釋憲、作暫時處分等職權，不僅行政院、民進黨立院黨團、監察院分別就中央政府總預算案、財政收支劃分法、選罷法、憲法訴訟法等4大案無法獲得大法官救濟，且憲法法庭無法正常運作的結果，使人民聲請的354件釋憲案，如「性侵害追訴權時效」等案只能躺著不動，權益大大受損。

法界人士示警，賴清德總統2度提名各7位大法官被提名人，絕大多數在法界、法學界，都是素孚人望的精英，竟遭藍白立委以「非專業」的理由全部封殺，已使得優秀法界人士視大法官職位為畏途，而不願接受大法官提名，憲法法庭若無法順利運作結果，將使全民受害。

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立法院去年12月三讀通過憲法訴訟法部分條文修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，熟知憲法法庭運作的人質疑，此規定形同讓憲法法庭實質停擺，無法運作。

依據憲法法庭截至今年6月30日的統計，憲法法庭共有385件未結案件，其中多達354件為人民聲請案，占比約高達9成2，其次是法院法官聲請案21件、政府機關5件、立委5件。

憲法法庭分析未結案的受理案件中，有29件主案、併案59件；其中，23件主案、55件併案為人民所聲請，另6件主案中，以憲法法庭已受理民進黨立院黨團聲請憲訴法、監察院聲請中央政府總預算案，較受矚目，憲法法庭已於5月12日舉行過憲訴法案的說明會，但因立院將法官評議、作暫時處分人數提高為10人，要宣告違憲也必須有9人，目前實質停擺中。

另外，行政院對中央政府總預算、財政收支劃分法聲請釋憲，及民進黨所提選罷法、總預算及財政收支劃分法，仍未受理，遭到卡關。

憲法法庭停擺後，較明顯的後遺症是，約9成2民眾維護權益的釋憲案，目前被凍結無法處理。

以備受爭議的「性侵害追訴權時效」釋憲案為例，據統計，近20年來，有1097位被害人因追訴權時效太短無法提告，使許多加害人至今仍逍遙法外，經民團努力聲請釋憲已獲受理，但無法開會評議，釋憲結果仍遙遙無期，其他還包括未成年子女的收養限制、勞工加班資格認定、選前民調、受刑人勞作金等釋憲案件。

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