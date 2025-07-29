傳美方拒賴清德過境 國民黨：賴須積極調整美中台策略

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/07/29 11:42

〔記者施曉光／台北報導〕總統府昨日宣布，考量近日南部風災災後復原以及美國對等關稅及區域情勢，賴總統近期暫無海外訪問的安排，但有外媒報導賴清德決定不出訪是因為得知美方不同意過境美國，國民黨智庫副執行長凌濤今日諷稱，「美方不願意給狂人總統更多籌碼」，他還說，賴清德「台獨」與「獨裁」的形象被美國看見，不僅在黨內、國內跛腳，恐怕連台美關係都要死當，賴必須積極調整美中台策略。

不過，外交人士今澄清，總統府至今不曾宣布出訪計畫，何來日期延後。稍早美國國務院與AIT相繼表示「台灣並未宣布總統賴清德任何出訪規劃，因此不回應假設性問題」、「包含總統在內的台灣高層官員過境美國，是符合美國長久以來的政策與做法，並無改變」。

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凌濤指出，賴清德為了拉抬大罷免，降低在團結十講後所累積的自身仇恨值，日前大張旗鼓傳出要過境美國城市紐約、達拉斯，「孰不知根本還沒談攏，更提前遭中國大陸掌握，因而見光死」，外界關注美國對台政策是否改變，未來是否會輕易受到中國壓力而不挺台灣，美方與賴政府的信任程度遭受嚴峻挑戰，民進黨內外交迫，不能再宣稱台美關係史上最佳，必須積極調整美中台策略。

凌濤表示，賴清德這一任期若成為「無法過境美國本土的總統」，恐怕是因為賴清德上任後的3大事件觸動美國敏感神經，美方可能逐漸認定賴清德是一位「狂人總統」，不便給賴清德更多的籌碼，製造美國區域策略的困難及複雜度，如今在團結十講將要談到「外交」之際，緊急「被取消」訪美，真正外交風暴恐怕不言而喻。

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