大家看到1萬元魅力！ 鄭運鵬：中央到地方大家一起把稅收吐出來

前立委鄭運鵬。（資料照）

2025/07/29 14:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726首波國民黨立委罷免案失敗做收，不少分析指出國民黨罷免前強推的普發現金一萬政策是原因之一。對此，前立委鄭運鵬表示，疫情期間國人見證台灣公衛體系的能耐，所以對健保漲價沒有異議；現在反過來，大家見證到1萬元的魅力，所以從中央到地方大家一起把稅收吐出來，也是必要的調整。

鄭運鵬今日在臉書發文表示，道德訴求的簡化成語，常常會誤導判斷，例如，他常常提醒朋友，社會和家庭沒有「同甘共苦」這回事，人類只有共苦，不會同甘，有錢人常常是從貧困開始全家一起努力，有錢之後就兄弟姊妹翻臉互告了。

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鄭運鵬認為，要同甘，就要有制度，而且有制度還不一定有用。同樣的，「福國利民」也常會是矛盾的，經常利民政策則窮國，富國則瘦民，所以才會有「大政府」、「小政府」的選擇，這沒有對錯，時間拉長，國家政策需要視機搖擺。

鄭運鵬指出，他曾經談過，疫情期間國人見證台灣公衛體系的能耐，所以對健保漲價沒有異議；現在反過來，大家見證到1萬元的魅力，所以從中央到地方大家一起把稅收吐出來，也是必要的調整。反正藍白修改財政收支劃分法，要求中央把錢下放地方，所以地方不管有沒有超徵，都有多出來的預算可以發「還」給大家。

鄭運鵬最後說，要「福國利民」，就要有制度，調整了制度一定會歪到一邊，就看狀況調整囉！

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