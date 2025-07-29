為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大家看到1萬元魅力！ 鄭運鵬：中央到地方大家一起把稅收吐出來

    前立委鄭運鵬。（資料照）

    前立委鄭運鵬。（資料照）

    2025/07/29 14:55

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726首波國民黨立委罷免案失敗做收，不少分析指出國民黨罷免前強推的普發現金一萬政策是原因之一。對此，前立委鄭運鵬表示，疫情期間國人見證台灣公衛體系的能耐，所以對健保漲價沒有異議；現在反過來，大家見證到1萬元的魅力，所以從中央到地方大家一起把稅收吐出來，也是必要的調整。

    鄭運鵬今日在臉書發文表示，道德訴求的簡化成語，常常會誤導判斷，例如，他常常提醒朋友，社會和家庭沒有「同甘共苦」這回事，人類只有共苦，不會同甘，有錢人常常是從貧困開始全家一起努力，有錢之後就兄弟姊妹翻臉互告了。

    鄭運鵬認為，要同甘，就要有制度，而且有制度還不一定有用。同樣的，「福國利民」也常會是矛盾的，經常利民政策則窮國，富國則瘦民，所以才會有「大政府」、「小政府」的選擇，這沒有對錯，時間拉長，國家政策需要視機搖擺。

    鄭運鵬指出，他曾經談過，疫情期間國人見證台灣公衛體系的能耐，所以對健保漲價沒有異議；現在反過來，大家見證到1萬元的魅力，所以從中央到地方大家一起把稅收吐出來，也是必要的調整。反正藍白修改財政收支劃分法，要求中央把錢下放地方，所以地方不管有沒有超徵，都有多出來的預算可以發「還」給大家。

    鄭運鵬最後說，要「福國利民」，就要有制度，調整了制度一定會歪到一邊，就看狀況調整囉！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播