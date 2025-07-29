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    726大罷免失利 民進黨湧言會聲明：與賴總統、卓院長團結守護國家

    賴清德總統身兼民進黨主席，在726首波大罷免失利後，黨內面臨全面檢討的壓力。（資料照，記者田裕華攝）

    賴清德總統身兼民進黨主席，在726首波大罷免失利後，黨內面臨全面檢討的壓力。（資料照，記者田裕華攝）

    2025/07/29 10:34

    〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免失利，民進黨內檢討聲浪四起，有人發難喊出黨主席賴清德辭黨魁、行政院長卓榮泰率內閣總辭、立法院民進黨團總召柯建銘辭不分區立委。對此，本報獨家掌握黨內派系「正國會」已定調「擁賴挺卓」，而「湧言會」今（29）日也發表正式聲明，決議將「與賴總統、卓院長行政團隊團結一致，致力於守護人民和國家」。

    首波大罷免全數未過關，民進黨秘書長林右昌昨宣布請辭，但黨內隸屬湧言會的新北市議員李宇翔於社群媒體開砲批評，要求賴清德辭黨主席，不過隨後立即刪文。而後，同屬湧言會的民進黨組織部主任張志豪宣布退出湧言會運作，強調現在應該是團結一致對外的時刻，勿親痛仇快。

    湧言會經昨夜決策委員會會議，達成以下決議，包括面對726大罷免投票結果不如預期，全體黨公職應共同檢討、一同面對。

    湧言會聲明指出，過去一年多來，面對藍白聯手杯葛施政亂局、國際局勢及經貿環境快速變化、中國對台灣脅迫日益升高、和極端氣候的天災等嚴峻局勢，賴總統、卓院長率領執政團隊面對內外挑戰，台灣仍能穩定前行、成長，湧言會決議，全體將與賴總統、卓院長行政團隊團結一致，致力於守護人民和國家。

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