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    盧媽媽的迴力鏢？促中市府還稅於民普發4萬元網路發酵

    台中市第八選區罷團「一罷擊臣」製作圖卡，要求台中市長盧媽媽還稅於民，普發四萬元現金。（罷團提供）

    台中市第八選區罷團「一罷擊臣」製作圖卡，要求台中市長盧媽媽還稅於民，普發四萬元現金。（罷團提供）

    2025/07/29 10:25

    〔記者歐素美／台中報導〕最近網路充斥要求台中市政府還稅於民，普發現金4萬元的圖卡，中市府及市長盧秀燕急於澄清；台中市第八選區罷團「一罷擊臣」表示，7/26 選前，盧市長發出簡訊，內容稱「不投票會失去還稅於民一萬元、勞工五天假、軍警消權益、虐童致死判死刑」等言論，那台中市超徵的錢也該還給市民，要求中市府普發每人4萬元現金。

    最近網路充斥要求台中市政府還稅於民，普發現金4萬元的圖卡，台中市長盧秀燕今天表示，政府的施政不能做假消息及假圖卡，造成混淆，因已造成市府第一線公務人員的困擾，所以她要出面澄清；中市府也表示，日前立法院通過全民普發新台幣1萬元方案，行政院尚未開始執行相關發放作業，絕無台中市政府另行補發新台幣4萬元情事。此類不實圖卡及訊息流傳，已對市民造成誤導，呼籲民眾切勿轉傳、散布或分享來源不明的訊息與圖卡，以免觸法。

    罷團「一罷擊臣」表示，台中市府的稅，是來自台中市民！超徵的錢，就該還給市民！「我們都是台中市民，我們同意，也絕對支持台中市政府將超徵稅收，還稅於民」，更何況台中市府超徵的錢，應可以發出每人4萬，請盧市府盡快發放！但盧市長，你卻說我們的要求是假訊息，那我們想更進一步的問「你的簡訊難道也是假消息嗎？還稅於民是你說的，但卻否認我們的要求，請問你是否在造謠」？

    罷團指出，現在經濟低迷，美國關稅問題、許多製造業正面臨無薪假。自詡為媽媽市長的你，為什麼不是想辦法解決這些問題，反而是威脅台中市民呢？難道你們只會把人民當小孩管教？要求「盧市長，請正面回答台中市民：什麼時候發給大家」？8/22前若是沒收到，8/23請大家以同意票回應！

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