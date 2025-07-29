大罷免7藍委同意票破25％門檻 吳靜怡：凸顯相當比例選民不滿

針對大罷免失利，媒體人吳靜怡發文分析，結果顯示藍營基層組織動員能量依然強韌，也證明藍白整合具備實戰效果。不過這場罷免行動，也為立法院內部帶來警訊，包括王鴻薇、徐巧芯等7位立委，同意罷免票皆突破25%門檻，顯示相當比例選民對其問政表現存有不滿。（資料照）

2025/07/29 09:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對大罷免失利，媒體人吳靜怡發文分析，結果顯示藍營基層組織動員能量依然強韌，也證明藍白整合具備實戰效果。不過這場罷免行動，也為立法院內部帶來警訊，包括王鴻薇、徐巧芯等7位立委，同意罷免票皆突破25%門檻，顯示相當比例選民對其問政表現存有不滿。吳靜怡也提到，接下來陸續有823第二波罷免、2026地方選舉、以及2028總統大選，他強調政黨面對的將不只是對手，不再能仰賴過去的對立式動員與意識形態劃線，而是必須回應更成熟、更理性的公民對話要求。

吳靜怡在臉書發文指出，上週末台灣歷經一場史無前例的「大罷免」行動，全台25案同步投票、超過680萬選民參與、平均投票率高達56.2%，創下台灣罷免制度自實施以來的最高紀錄，這場規模浩大的公民運動，儘管最終無一案罷免成功，卻為台灣民主寫下了新的歷史篇章。

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吳靜怡表示，這不僅是罷免結果的全數否決，更是一場由下而上的社會動能，與政黨頂層組織動員間的正面對撞，女性、青年與志工廣泛參與其中，顯示台灣公民社會的參與能量不僅未減，反而在過去一年累積了前所未有的深度與廣度。

吳靜怡分析，面對連署爭議與司法風暴，國民黨最初處於被動防禦，後來選擇與民眾黨策略性整合，柯文哲雖遭收押，卻成為象徵性人物，黃國昌則將罷免定調為「對賴清德政府的不信任公投」，並高舉「司法打壓在野」的論述，反罷動能迅速轉強，館長等非典型政治人物也加入聲援，與藍營候選人罕見同台，選戰正式轉向政黨全面對決的高張力格局。

吳靜怡說，最終在24個立委選區，反罷票全面領先，多數不同意票甚至超過該立委2024年當選時的得票，顯示藍營基層組織動員能量依然強韌，也證明藍白整合具備實戰效果。

吳靜怡指出，民進黨與罷團主打的「反共護台」訴求，雖激勵基本盤，卻於無形中，蔣萬安與盧秀燕把中華民國派與中間理性論述空間的主導權成功收回，趁勢擴張政治光譜，而民進黨執政卻未能有效對接那群對國會表現不滿、卻也未必信任在野勢力的「非陣營型」選民。

吳靜怡質疑，這場罷免行動，也為立法院內部帶來警訊，包括王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、葉元之、鄭正鈐、羅廷瑋與傅崐萁等7位立委，同意罷免票皆突破25%門檻，顯示相當比例選民對其問政表現存有不滿。她認為「從這次罷免行動中我們看見，一旦人民學會如何用選票審視權力，民主制度的壓力與韌性將同步提升」。

吳靜怡在文末也指出，在即將到來的823第二波罷免、2026地方選舉、以及2028總統大選，政黨不再能仰賴過去的對立式動員與意識形態劃線，唯有回應社會真正的期待、建立制度性溝通的機制，政黨才能從選舉機器轉變為可信賴的治理力量，真正與日益成熟的公民社會並肩前行。

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