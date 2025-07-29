今年張愛玲、鄧麗君均逝世30週年 顏擇雅列10共同點：都非常反共

作家顏擇雅今上午發文分享，知名作家張愛玲及知名歌手鄧麗君，兩人都是在1995年過世，今年都會迎來「逝世30週年」。她在對比兩人事跡時發現，竟然有許多共同點。（圖均擷自維基百科）

2025/07/29 10:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕作家顏擇雅今上午發文分享，知名作家張愛玲及知名歌手鄧麗君，兩人都是在1995年過世，今年都會迎來「逝世30週年」。她在對比兩人事跡時發現，竟然有許多共同點，其中也包含兩人「都非常反共」。

顏擇雅在臉書發文分享，今年有兩個「逝世30週年」可紀念。一是1995年5月8日過世的鄧麗君，一是1995年9月8日過世的張愛玲。她表示「紀念鄧麗君，我只能掏錢買新專輯。紀念張愛玲，我九月在紀州庵將有三場演講，一場講《書信集》，一場講《小團圓》內容，一場講《小團圓》筆法，我正在準備。需要報名，報名連結貼留言版」。

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顏擇雅表示，雖然與演講內容無關，但她在一邊聽鄧麗君一邊批點張愛玲時，想到這兩位竟有許多共通點。其一為「父親那邊的祖籍都是河北。張愛玲是河北豐潤，鄧麗君是河北大名」。其二為「儘管生前都享大名，但身後同樣都更有名，都成了icon（崇拜圖像），甚至cult（引起狂熱的集體膜拜）」。

其三為「愛情運都不算好。張愛玲被胡蘭成帶衰，後來嫁給賴雅卻11年後就守寡。鄧麗君則是第一個男友早死，論及婚嫁的男友竟然要求她退出歌壇，逼得她只好退婚」。

其四為「都非常反共」。其五為「張愛玲是40年代上海最具代表性作家。鄧麗君根本沒去過上海，但是張愛玲時代上海多首名曲卻都是透過鄧麗君演繹而獲得新生，例如〈何日君再來〉、〈蘇州河畔〉、〈夜來香〉、〈莫忘今宵〉。所以讀張愛玲的書，真的很適合配鄧麗君的歌」。

其六為「都早慧。張愛玲22歲崛起文壇，23歲即炙手可熱。鄧麗君14歲出第一張唱片，不到20歲就風靡香港、東南亞」。

其七為「都過世多年持續有新作發表。張愛玲《小團圓》是過世後14年，也就是2009年問世，《書不盡言》與《紙短情長》是2020問世。鄧麗君則在2024發表〈どうぞあなた〉和〈星港ナイト〉兩首新歌，今年驚喜出土錄音則是〈ラブソングは夜霧がお好き〉」。

其八為「兩人都曾在二十幾歲遭逢愛國輿論的羞辱。張愛玲是在25歲被認定為『漢奸的女人』，被寫入《女漢奸醜史》、《女漢奸臉譜》、《文化漢奸罪惡史》等書，整個黑掉，失去發表園地。鄧麗君則是26歲遇到『護照事件』，被台灣媒體撻伐。這是為何她在日本遭受拘留一週，被驅逐出境時，決定去哪裡都可以，就是不願回台灣」。

其九為「兩人學業都是非自願中斷。鄧麗君是國中沒畢業就中輟去唱歌。張愛玲是大學念一半遇到戰爭」。

其十為「兩人都大半生居無定所。張愛玲有一陣子甚至是在LA地區汽車旅館搬來搬去。鄧麗君人生最後幾個月也是住在泰國飯店。差別是張愛玲一輩子沒買過房子，鄧麗君則愛買房子」。

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