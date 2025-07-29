不同意罷免保住1人1萬？翁達瑞秀反罷免梗圖：民進黨不應退讓話語權

翁達瑞今在臉書發文PO出兩張疑為國民黨的反罷免梗圖，。（圖擷自臉書）

2025/07/29 09:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726全國首波大罷免投票結果失利，針對藍白立委在事前要求中央普發現金，網路上甚至流傳「不同意罷免，保住一人一萬元，保住勞工五天假」等內容的宣傳反罷免資訊，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）今發文直言，雖然這些全部都是不實話術，但在罷免投票前，綠營沒人討論這些梗圖，也未見反駁的說詞或梗圖。他直言民進黨「做了什麼」固然重要，國民黨「說了什麼」更重要。並強調「民進黨不應將話語權退讓給國民黨」。

翁達瑞今在臉書發文PO出兩張梗圖，內容分別為「不同意罷免，保住一人一萬元，保住勞工五天假，子孫不用上戰場」、「盧秀燕拜託您，7/26風雨無阻票投【不同意罷免】搶救羅廷瑋立委，您不投票會失去還稅於民一萬元、勞工5天假、虐童致死判死刑、軍人警察消防權益」。

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翁達瑞表示，這些附圖是國民黨的反罷免梗圖，雖然全部都是不實話術，要破解相對容易。但在罷免投票前，綠營沒人討論這些梗圖，也未見反駁的說詞或梗圖。這讓藍營的話術就在基層發酵，直到罷免投票那一刻。

翁達瑞直言，「我講過很多次了，綠營的論述應加強。面對藍營的系統性抹黑，綠營也要有中央廚房，系統性的反駁不實話術」。他也強調，「我們這些『側翼』只是散兵，靠自己的研判決定發文方向，因為缺乏協調而事倍功半」。

翁達瑞表示，「要左右選民的投票傾向，民進黨『做了什麼』固然重要，國民黨『說了什麼』更重要。並直言「民進黨不應將話語權退讓給國民黨」。

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