挨李貞秀批割小草韭菜錯抱柯P大腿 黃光芹哽咽：不接受汙衊栽贓

媒體人黃光芹邀請民眾黨主席黃國昌上節目，後續卻遭民眾黨不分區立委候選人李貞秀砲轟，甚至指控黃光芹夫妻倆想來民眾黨「撈個1席不分區」。對此黃光芹在YouTube頻道「萬事通事務所」回應，強調過去在民眾黨困難的時候她並未拿通告費。（圖擷自YouTube）

2025/07/29 08:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹昨（28）日邀請民眾黨主席黃國昌上節目，其中討論到民眾黨內話題，後續卻遭民眾黨不分區立委排名第15名的中配李貞秀砲轟，還指控「黃光芹夫妻倆」想來民眾黨「撈個1席不分區」。對此黃光芹在YouTube頻道「萬事通事務所」節目回應，強調在民眾黨困難的時候她未拿通告費，過程中數度哽咽，對於李貞秀批評她「誤抱了柯文哲大腿」，也反批，如果「準民眾黨立委」這樣認為，如何代表民眾黨擔任立委？

針對黃光芹昨天邀黃國昌上節目，中配李貞秀突在媒體群組內怒轟，質疑黃光芹「走投無路」現在要配合民進黨，把她拉下來向民進黨遞「投名狀」，更稱黃光芹已經財務自由了，就只想兩夫妻能來民眾黨「撈個1席不分區」。

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李貞秀也貼出一則對話紀錄，上頭明載：「黃光芹永遠精準地抱錯大腿，現在已經窮途末路也只有民眾黨某些人搞不清狀況還在收留這對夫妻，他們也沒有像館長至少還每次活動捐錢捐物資給我們民眾黨，這對夫妻就靠我們民眾黨吃飯，除了我們的通告費還帶貨割小草韭菜。」

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針對李貞秀的指控，黃光芹在「萬事通事務所」表示，如果一個準民眾黨立委認為，黃光芹是誤抱了柯文哲大腿，請問你如何代表民眾黨去擔任立法委員？

黃光芹也指出，對方指控「民眾黨因為不了解她及（她先生）楊文嘉，所以收留了他們，甚至他們的吃穿住用，是靠著投靠民眾黨而賺取通告費」。對此黃光芹也反駁，對方不了解的是，在民眾黨最困難的那段時間，尤其在選舉過程，她是不拿通告費的，是直到選後她認為民眾黨選得不錯，才開始拿通告費

黃光芹也強調，她的先生楊文嘉是廣告界出身，目前仍是品牌顧問，也有民間的case在做，「何以落魄到民眾黨不長眼，說他們靠行民眾黨，尤其靠行民眾黨的民眾之聲，收取通告費？」她直言對於這樣的汙衊、栽贓，是相當不能夠接受的。

黃光芹也提到，對方甚至還說，他們靠著在「萬事通事務所」的節目，靠著賣民眾黨而在帶貨。對此她也反駁，強調當初是對朱學恒情義相挺，之前是沒有拿主持費的，所謂的帶貨、抖內或是會員，所有進入「萬事通事務所」帳戶的金額，甚至所謂的帶貨，是跟他們夫妻倆一點關係也沒有，這也彰顯了朱學恒並沒有拿不該拿的錢。她也強調，自媒體生存是相當困難的，他們邀請來賓就是要給通告費，所謂帶貨是在補他們慘澹經營的不足。

黃光芹也直言，她就算不為她和她老公講話，至少也要幫朱學恒講話，因為早在李貞秀還不認識他之前，朱學恒就曾自己拿著器材，到外場幫李貞秀做了3-5場專訪。她也強調，他們對民眾黨很友善，也有給民眾黨很多很多機會，她也感謝像是黃國昌、陳智菡有來上節目時，也為節目帶來許多抖內。

這番內容也有PTT鄉民轉貼，並指「民眾黨備位立委李貞秀，黃國昌的大弟子，在私人群組說黃光芹夫妻是來蹭民眾黨，黃光芹針對這事情做出回應，也要退出民眾之聲？」引發網友議論「爭位置前哨戰開打了」、「還沒贏就開始討論分贓？」、「搶資源，搶位子，搶糧食」、「這隻我看一個月內就會被開除了」等。

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