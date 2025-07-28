轟黃光芹割小草韭菜！中配李貞秀：配合民進黨想把我拉下來

民眾黨不分區立委排名第15名的中配李貞秀。（資料照，擷取自李貞秀臉書）

2025/07/28 23:54

〔記者林哲遠／台北報導〕媒體人黃光芹日前時常評論，民眾黨前主席柯文哲所設不分區「兩年條款」，並於今日邀請民眾黨主席黃國昌上節目談相關議題。豈料，民眾黨不分區立委名單第15名的中配李貞秀晚間突然在媒體群組內怒轟，她懷疑黃光芹走投無路現在要配合民進黨，把她拉下來向民進黨投名狀，更直言，黃光芹已經財務自由了，就只想兩夫妻能來民眾黨撈個1席不分區。

李貞秀在群組內傳了一則對話紀錄，上頭明載：「黃光芹永遠精準地抱錯大腿，現在已經窮途末路也只有民眾黨某些人搞不清狀況還在收留這對夫妻，他們也沒有像館長至少還每次活動捐錢捐物資給我們民眾黨，這對夫妻就靠我們民眾黨吃飯，除了我們的通告費還帶貨割小草韭菜。」

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對話紀錄更直指，「當年她一定沒想過韓國瑜還會再起，黃光芹之流並不會多帶來一個同溫層之外的支持者，網紅DoNana幫我們辦過扛阿北、館長每次有情有義捐錢捐物，黃光芹這類寄生蟲對本黨有過什麼貢獻？只會打著愛我們台灣民眾黨名義大搞情緒勒索興風作浪。」

李貞秀晚間突然痛罵媒體人黃光芹。（翻攝李貞秀媒體群組）

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