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    梵因法師談罷免失利：民主之路如學步跌倒再爬起

    梵因法師（右）認為首波大罷免公民運動依然是大成功，幾萬個志工願意放下小我守護台灣。（記者李容萍攝）

    梵因法師（右）認為首波大罷免公民運動依然是大成功，幾萬個志工願意放下小我守護台灣。（記者李容萍攝）

    2025/07/28 23:24

    〔記者李容萍／桃園報導〕726第一波大罷免，24席藍委罷免案都未通過，桃園市6個選區罷團志工難掩失望之情。桃園第三選區罷團志工、出家40年的佛家弟子釋正定（梵因法師）選後安慰其他志工強調，此次大罷免公民運動，對台灣整體社會力量而言，依然是大成功，因為有幾萬個志工願意放下小我，為守護台灣，作最大犧牲和學習；這股力量是台灣持續進步不可或缺的最大資源，雖然外在中共等敵對勢力依然龐大，但只要大家堅持不懈，繼續增長擴大這股力量，終究能迎來民主璀燦曙光。

    梵因法師表示，首波大罷免投票結果絕對不是失敗，是團隊努力的成果，還不足以取得成功，要改變全台灣的民心，本來就是不可能的極限任務，因為對手（中共）已經對台灣的滲透無孔不入，此次剛好讓大家認清這個事實，要打勝仗先認清敵人的本質和真相，大家已經在這次戰役中得到經驗教訓，雖然慘痛，但很值得！

    梵因法師提到，他所認識的宗教界幾乎一面倒，人口佔投票數20％以上，其它領域亦然，這是事實，如何去面對改善，才是重點，台灣的民主之路就像幼兒在學步，跌倒了再爬起來就是，尤其大家還有一個壞鄰居（中共）處心積慮要拌倒大家。

    梵因法師舉例美國老羅斯福總統曾說過：「真正重要的不是那些會批評的人，也不是那些只會指出別人那裡做錯，那裡做得不夠好的人，真正值得敬佩的是那些親自踏入戰場，即便臉上滿是灰塵，汗水與鮮血，仍然奮勇向前的人」。

    梵因法師提到，選前幾天罷團聚集在凱達格蘭大道、青島東路集體心靈共振，26日投票當天又去桃園國際機場接機，和一群接機超人，心靈默契的配合，中午投完票心情異常興奮，但下午4點30分看到開票結果，簡直像下地獄，噁心胃痛，所有情緒反應讓他晚飯都没吃，最後強迫自己去公園散步，慢慢回想這一年來，自己學會什麼？做到什麼？

    原來出家40年來，這是他第一次關心台灣未來，投入公民運動，走上街頭，忍受種種漠視辱駡及寒熱天氣考驗，願意謙卑向别人學習彎腰，不再自以為是，傲慢自大…原來「我罷免了心中的情見仇敵，對人生修行，我應該是大罷免大成功！」

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