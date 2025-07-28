獨家》大罷免失利黨政高層遭逼宮 正國會定調「擁賴挺卓」

正國會掌門人、外交部長林佳龍今晚召集派系會議，定調「擁賴挺卓」。（資料照，記者林正堃攝）

2025/07/28 23:22

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免失利，黨內檢討聲浪四起，有人發難喊出黨主席賴清德辭黨魁、閣揆總辭、立法院民進黨團總召柯建銘辭不分區立委；據掌握，正國會掌門人林佳龍今晚召集會議，會中定調「擁賴挺卓」，基於國內外情勢動盪，賴清德應繼續帶領民進黨「黨政合一」，也讓卓揆持續領導行政團隊。

湧言會的新北市議員李宇翔今天一度在臉書發文主張，身兼黨主席的賴清德總統應該辭去黨魁專心治國，卓揆應內閣總辭、立法院民進黨團總召柯建銘辭黨團總召與不分區立委；同派系的民進黨組織部主任張志豪疑似對此不滿，隨後在社群表示，現在應該是團結一致對外的時刻，勿親痛仇快，讓藍白見縫插針，他即刻退出湧言會運作。

請繼續往下閱讀...

據悉，林佳龍今晚召開正國會決策會議，包含甫辭職的民進黨秘書長林右昌等決策成員及派系立委幾乎全數出席，會中達成幾項共識。首先，值此國內外局勢動盪之際，包含南部風災災後復建、美國對等關稅及區域情勢等，賴清德應該繼續擔任黨主席，讓政務、黨務順利銜接，林右昌請辭黨中央秘書長後，已經一肩扛起政治責任，這也符合民進黨慣例。

在卓榮泰續任行政院長部分，正國會成員認為，大罷免雖然沒有成功，但24個選區並不是全國性選舉，以此否定卓榮泰內閣的施政，有失公允，尤其在國內外局勢動盪之際，應該先穩住政局，至於內閣部會首長是否調整，尊重總統與卓揆的職權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法