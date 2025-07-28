從陳定南到青鳥世代 林健正：台灣民主傳承更進化

726大罷免的挫折與青鳥世代的公民覺醒，退休教授林健正認為台灣民主傳承將更進化。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/28 23:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕726全台大罷免的全面挫敗，讓參與公民運動的罷團及青鳥世代感到沮喪，陽明交大退休教授林健正則肯定並支持青鳥世代發起的「大罷免」運動，因為這不僅是一場政治行動，更是一場超越政黨利益的公民覺醒運動。他也分享30年前參與陳定南助選及後來投入社區營造的經驗，認為台灣的民主傳承將更進化，因為歷史證明，公民運動未必能立即改變現狀，但無法阻擋時代的進步；726大罷免的結果或許是一時挫敗，但做為公民覺醒運動的意義遠超過政黨競爭的勝負。

他表示，1994年陳定南代表民主進步黨參選台灣省長，提出「四百年來第一戰，要將台灣變青天」標語，當時他從美國返台、在國立交通大學任教，與志同道合朋友投入助選，走上街頭、製作海報、印製傳單，並在地下電台「風城之聲」宣傳民主理念；台灣從威權統治的陰影中掙脫，也對民主政治有憧憬，試圖打破國民黨一黨獨大的局面。如今青鳥世代的崛起帶來世代交替的震撼，2025年，青鳥世代投身「大罷免」運動，風吹日曬、任勞任怨，走上街頭、運用新媒體宣揚理念，這份奮鬥精神凸顯台灣的民主運動在不同世代延續，展現堅韌的生命力。

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他認為，大罷免是場社會運動，而非政黨競爭；青鳥世代以公民自覺為核心，超越藍綠對立，喚醒社會對公共議題的關注。參與者不僅是政黨支持者，更是對台灣未來有共同願景的公民，體現社會運動的包容性與進步性。大罷免運動雖未達成形式上的預期目標，但其精神已深入人心。公民覺醒的意義在於，它不為政黨服務，而是以社會進步為目標，挑戰既有權力結構，推動更公平、開放的未來。青鳥世代是時代的先行者，這股超越政黨利益的公民自覺，將持續推動台灣走向更自由、公正的未來。

林健正認為大罷免是場社會運動，而非政黨競爭；青鳥世代以公民自覺為核心，超越藍綠對立，喚醒社會對公共議題的關注。（資料照，記者洪美秀攝）

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