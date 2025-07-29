為何喊「抗中保台」對大罷免沒效？ 美教授曝台灣悲哀現實！

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

2025/07/29 00:34

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免，挺罷方潰敗，士氣遭受重創。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元28日跳出來揭露當前台灣社會悲哀的現實，那就是台灣有非常多選民根本不認為台灣應該要抗中，也不認為跟中國走得近會對台灣有負面影響。

葉耀元28日在臉書發文，「其實縱觀歷史，台派在選舉上的成功基本上都歸功於3個條件，首先是『中共亂搞』，中共2019在香港搞送中法案，造成香港2/7的人口全部走上街頭抗議，這件事讓台灣警覺到不能變成下一個香港，所以中間選民甚至是淺藍選民的票都灌到蔡英文身上。第二是『國民黨亂搞』，2014年在立法院硬是要黑箱闖關服貿協議法案，造成太陽花運動；後續更以次熱度幫助民進黨在2014年縣市長選舉大勝（目前歷史上唯一的一次）以及2016年的總統大選無懸念由蔡英文當選。」

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「第三，『國民黨內訌分裂』，阿扁選上台北市長跟2000年選上總統，都是因為這個原因（不過2000年還有李登輝因素，要不然國民黨也不會分裂，親民黨也不會誕生）。看懂歷史上台派在選舉上成功的案例，我們不難發現，台派政營的勝利是需要很多外部性的條件，才有辦法成功。講白了，雖然說有六成多的台灣人都認同自己是台灣人，但事實上真正認為中共會侵略台灣的比例，根本不到五成。多數的民眾都認為，維持現狀才是他們想要的未來，而現狀就是『誰管這個國家到底是中華民國台灣還是什麼，我的生活有過好，解放軍沒有打過來就好』。」

他接著說：「這些人大多只想要安逸的爽爽過日子，人生不如意都是政府做得不好，所以不管是居住正義、年輕人薪資、物價上漲、防疫表現，或是任何執政黨讓他們不爽的（如柯文哲還在被押、沒有要發一萬等等），都可以怪罪在民進黨身上。所以只要在野黨只要操作『反對民進黨』，就可以輕鬆取得大多數這些維持現狀者的支持，再加上原來一成左右的親中民眾，所以在選舉中要獲得過半的票數，自然不會太困難。」

「對於作為國際關係學者的我來說，甚至是對美國以其其他民主國家來說，不少台灣人對於未來的想像是很奇葩的。因為不管中共如何的滲透、如何的在外交上侵門踏戶、如何的用軍事演習與共機擾台來威脅台灣，台灣內部還是有非常多人覺得戰爭不大可能會發生，而且中共應該是一個『可以溝通』的政權，所以我們只要乖一點，他們不會對我們怎麼樣啦。」

「這種蛋頭鴕鳥心態，加上中共對台認知作戰以及我們自己內部的第五縱隊的渲染，就造成多數民眾並不認為『親中』有什麼問題，更不要提即便是在全球生產鏈因為美中競爭的關係已經大幅度轉移出中國（包括台商）之後，他們還是認為跟中國人做生意比較簡單方便（語言相通），正所謂柿子要挑軟的吃。」

葉耀元慨歎，「是此，當我們喊著『抗中保台』、『捍衛台灣民主』、『守護台灣主權』的時候，有非常多的選民對這種說法嗤之以鼻，因為他們根本不認為台灣應該要抗中，也不認為跟中國走得近對台灣會怎麼樣。更不要提，還有不少的年輕人不知道台灣的民主是前輩們如何流血流汗爭取來的，他們只知道他們生活過的不怎麼好，一定是執政黨太爛了。」

「不管你接不接受，我們所有人都生活在同一個社會裡，這個社會裡有不同的政治價值光譜，也有著對未來不同的想像。我寫這一篇並不是要批判我上述所說的那些人，我只是要跟台派的同溫層說清楚講明白，我們的異溫層到底是怎麼思考，如何判斷政治的。但作為國際關係學者，我還是要跟大家說清楚，中共並不是一個可以信任的政權，中共的國家利益就是去消滅台灣的主權與民主，在這種環境之下去擁抱中共，在我的眼中跟飛蛾撲火沒什麼兩樣。美中之間的競爭會讓台灣在美中關係之間沒有模糊的空間，你只能選擇親美或親中。」

最後葉耀元表示，「哪一個政黨願意提升國防，願意抵抗中共對台灣的統戰與威脅，就是我支持的政黨。而我並不是用情感支持這樣的政黨，而是出於邏輯與學理而去支持它。對於我這樣一個在異鄉工作的人，之所以沒事一直在寫這些東西，一直在苦口婆心的碎碎念的原因非常簡單：我愛我那小小多山的國家，我希望我一直都有一個民主自由的家鄉。」

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