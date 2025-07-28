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    南市議會8/6開臨時會 邀黃偉哲連2天專案報告丹娜絲風災

    台南市議會今天召開程序委員會，通過下週召開臨時會，並邀請市長黃偉哲進行2天丹娜絲颱風災專案報告。（記者蔡文居攝）

    台南市議會今天召開程序委員會，通過下週召開臨時會，並邀請市長黃偉哲進行2天丹娜絲颱風災專案報告。（記者蔡文居攝）

    2025/07/28 22:23

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午召開程序委員會，會中通過8月6日至15日在新營民治議事廳召開本屆第9次臨時會，並邀請市長黃偉哲於6日及7日進行2天的丹娜絲颱風災後專案報告。

    今天程序委員會主要審定議事日程表草案及審查各項提案，會議由召集人、議長邱莉莉主持，副議長林志展、蔡育輝、陳秋宏、周嘉韋、陳昆和、林冠維及穎艾達利等議員出席，台南市副市長趙卿惠、市府尤天厚秘書長及各局處首長，以及南市審計處副處長蘇寶洲列席。

    針對日前丹娜絲颱風重創南市溪北地區，這次臨時會首日特別安排市長黃偉哲專案報告「丹娜絲颱風天然災害市府因應對策及處理情形」，為使議員有充分時間與市府團隊溝通討論，程委會調整部分議程，8月7日全日繼續進行上述專案報告。

    對於8月7日調整繼續進行市長專案報告，南市民政局長姜煌淋於會中表達，當天黃偉哲有排定表揚南市特優里長行程，盼能調整，但議長邱莉莉認為風災報告更為重要，程委會最終並未採納，仍維持邀請市長連2天赴議會進行專案報告。

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