無懼823罷免羅明才被唱衰 拔羅波：初心不變 會堅持到最後

新北市公民團體「拔羅波」表示，罷免不適任藍委羅明才的初心不變，會堅持最後。（記者翁聿煌攝）

2025/07/28 21:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕726第一波大罷免，24席藍委罷免案都未通過，許多人看衰第二波823的7席藍委罷免案，其中新北市的公民團體「拔羅波」表示，罷免不適任藍委羅明才的初心不變，一路走來歷經嘲諷和唱衰，如今在衝刺三階的最後階段，更獲得其他第一波罷團聲援，讓「拔羅波」士氣大振，會堅持最後。

「拔羅波」說，團隊並不畏懼唱衰，因為根本沒人相信他們能一路走到現在，在深藍新店選區，推動罷免羅明才並不是件容易的事，但志工們認為，大家在新店生活30多年，很少看羅明才在地方走動，只有選舉時才出現。

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「拔羅波」小編提到，中國不僅在軍事上威脅台灣，他們公司有一年去香港展覽，「會場上我們的樣品創意和型式整盒被偷走，2週後產品就被中國仿冒，出現在廣州交易展覽會上，對方還拿著我們的樣品跟歐美人介紹說，他們可以接單生產做一模一樣的東西」，所以罷免親共立委，是要捍衛台灣人的價值與生活方式，證明台灣不想跟對岸一樣。

「拔羅波」表示，第一波726罷團不氣餒，包括台北市「文山退葆」、「剷除黑芯」等多個罷團轉移陣地協助，讓志工們士氣大振，接下來會調整步伐，更深入基層說明理念，喚出更多民眾投同意罷免票，為新店帶來改變。

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