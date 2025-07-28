中國長期干預我國內政 國安人士：大罷免「中國影子一直都在」

726大罷免結果出爐，許多民眾難過落淚，但也有不少人帶著笑容高喊加油。（資料照）

2025/07/28 20:51

〔記者陳昀／台北報導〕726罷免24席國民黨立委全盤皆墨，國安人士指出，中國長期試圖干預我國內政，歷次選舉都能看到中國的影子，以此次為例，北京當局不只一次出面聲援國民黨立委，投票前一日解放軍甚至派軍機軍艦襲擾我國；對於中國國務院台辦發言人陳斌華表示「投票結果顯示，民進黨的政治操弄完全違背島內人心民意，不得人心」；網友也怒斥「台灣內政，關你屁事！」

國安人士表示，中國長期試圖干預我國內政，歷次選舉過程也可以看到中國的影子。以本次投票為例，北京當局除了透過國台辦不只一次出面聲援國民黨立委，官媒、側翼、網軍也紛紛傾巢而出，與台灣協力者從無論敘事、圖卡、短影音等訊息均高度雷同。投票前一日解放軍甚至派出軍機17架次、軍艦7艘襲擾我國，其中8架次逾越海峽中線進入西南空域。

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據指出，台灣民眾對中國人的身分認同逐年下降，國立政治大學選舉研究中心自1992年起，長期調查「臺灣民眾臺灣人/中國人認同趨勢分佈」今年7月發布的最新調查顯示，台灣民眾認同自己是中國人的比率僅剩2.3%，創開啟調查30多年以來新低，認同自己是台灣人的比率則為62.9%，且自2020年蔡英文連任，賴清德2024年當選至今，每年都在6成以上。

對於中國國務院台辦發言人陳斌華表示，「投票結果顯示，民進黨的政治操弄完全違背島內人心民意，不得人心」，PTT湧入上千網友表達不滿，留言表示「投不同意不等於支持你中共整天干預我們的事」、「所以中國要辦投票來看中國人心意嗎」、「繼續把藍白推給中共沒關係」、「閉嘴好嗎？這是我們國內的事」、「等你哪天民眾能投票再來嘴」，也有網友諷刺，質疑由國台辦出面講假民主真獨裁會有說服力嗎？

國安人士指出，選前與中國唱和的網紅「館長」陳之漢，宣布將品牌總部移往中國，未來將主力市場轉往中國，高喊「中國世界第一」；相關新聞也在臉書吸引近萬則留言，諸如「快去對岸領賞，畢竟認真輔選」、「走越遠越好！」、「就永遠別回來了吧！」、「同意你去，中華民國台灣不差你一位」、「那就入籍中國，大展鴻圖，不要使用台灣任何的資源」，也有網友直言痛批館長是「海陸之恥」。

長期研究台灣選舉的政治學者小笠原欣幸在接受《產經新聞》專訪時表示，雖然對民進黨批判最為強烈的是年輕世代，但這不代表他們轉向中國認同，事實上完全不是，他們依然堅持「拒絕統一」的立場。但也提醒，罷免案結果對中國而言是極為有利的局勢，中共對台灣的滲透工作可能進一步加劇。

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