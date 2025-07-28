獨排眾議否決「府院版」普發1萬排富案？柯建銘怒斥：亂講一通

立法院民進黨團總召柯建銘（中）。（資料照）

2025/07/28 20:14

〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免失利，民進黨檢討聲浪四起，普遍將「普發1萬元」視為關鍵因素之一。據傳，府院事前曾評估在藍白提案版本中擇一支持，並提出「排富」但書，但未獲立法院民進黨團採納。對此，民進黨團總召柯建銘怒斥「亂講一通！這是假訊息！」他強調，這是違憲的問題，府院都非常清楚，「我們不會隨國民黨起舞！從來沒有這種聲音和規劃，這要特別澄清。」

立院11日三讀通過國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列特別預算經費上限為5450億元，並明定每人普發現金1萬元，但並未納入撥補台電1千億元。

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傳府院擬藍白版擇一支持 提「排富」但書

而在726罷免失利後，民進黨浮現檢討聲浪。據傳，針對普發現金一案，府院曾規劃在國民黨版的1萬元或民眾黨版的6千元中擇一支持，並提出「排富」但書，就能避免被藍白操作，也能順勢裂解藍白，但未獲柯建銘同意。

「亂講一通！」柯建銘稍早受訪時強調，行政院沒有這樣的規劃，說要「排富」什麼的，行政院也很清楚這是違憲的，黨內不知道是誰，根本離現實太遠，包含府院黨都非常清楚，「我們不會隨國民黨起舞！」1萬或6千還要「排富」，「從來沒有這種聲音、也沒有這種規劃，這要特別澄清。」

柯建銘指出，這是行政權、違憲的問題，「用膝蓋想也知道，行政院怎麼可能屈服，從來沒有這樣的規劃，也沒有這樣思考過。」他說，「消息原點講的話是錯的，我不知道從哪裡出來，黨內有誰跟總統、行政院長開會過，你點出一個人來我聽看看，每一場我都在場，總統以降大家都很清楚，所以這是假訊息。」

府院黨原要「精準罷免」？「民進黨至今無人講過」

此外，據傳府院黨原有共識採取「精準罷免」戰術，柯建銘也直接對外喊出「全面罷免」主張。柯建銘則說，「大罷免大成功是我講的沒錯，民進黨至今沒有人講過『精準罷免』，不知道怎麼會多出『精準罷免』一詞。」823第二波罷免投票才是「精準罷免」，現在才是進入最關鍵時刻。

記者詢問除了澄清訊息之外，是否有補充說明之處。柯建銘直言：「不必，我們要尊重總統。我不是放話的咖，我是開大門走大路的咖，我要講話會寫臉書寫得很清楚。這兩個都沒有，都假的。不要讓行政院、總統蒙羞。」

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