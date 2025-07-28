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    促賴應辭主席、卓內閣總辭刪文後 新北議員李宇翔重貼文強調想法不變

    新北市議員李宇翔批評性貼文發出不到1小時即刪除，隨後改貼新文，強調他所說、所做，為的都是所支持的民進黨及珍愛的台灣。（擷取自李宇翔臉書粉專）

    新北市議員李宇翔批評性貼文發出不到1小時即刪除，隨後改貼新文，強調他所說、所做，為的都是所支持的民進黨及珍愛的台灣。（擷取自李宇翔臉書粉專）

    2025/07/28 20:07

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波大罷免全數失利，民進黨秘書長林右昌今（28）日表態請辭負責，隸屬「湧言會」派系的新北市議員李宇翔為其抱屈，直言林根本不該辭，將矛頭指向總統賴清德應辭去黨主席，更要求卓內閣與府院發言體系總辭改組，不該再拖。李宇翔的批評性貼文發出不到1小時即刪除，隨後張貼新文，強調他所說、所做，為的都是支持的民進黨及珍愛的台灣。記者致電李宇翔，李回應，該講的都表達了，此事與湧言會無關。

    李宇翔今天下午4點左右，在臉書發文為林右昌請辭抱屈，砲轟賴清德應辭去民進黨主席，展現專心治國的態度；卓內閣執政1年多讓人民無感，府院發言體系辭不達意，成天挨打無力反擊，人民投下的不同意票就是最大不信任票，但此篇文章疑似受到黨內派系壓力而刪除。

    後來李宇翔貼出另一篇文章，提到「各位支持者，我已表達我的想法，我的作法或許激進，但我所說、所做，為的都是我所支持的民進黨，及我們珍愛的台灣」。

    記者致電李宇翔詢問刪文原因，李宇翔說，該發的、該講的都已經表達了；另外，針對民進黨組織部主任張志豪表示「即刻退出湧言會運作」，他說，這件事情跟湧言會沒有任何關係，不知道張志豪的表態如何，他在發文之前，也沒有跟派系任何人討論過。

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