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    林俊言升主任檢察官！定罪林益世 助收押陳重文 京華城案聲名大噪

    台北地檢署檢察官林俊言。（記者陳彩玲翻攝）

    台北地檢署檢察官林俊言。（記者陳彩玲翻攝）

    2025/07/28 19:26

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署檢察官林俊言榮升主任檢察官，卻因偵辦京華城柯文哲涉貪案遭外界批判；事實上，林俊言在法界貢獻良多，藉日文專業，研究日本刑法註釋書、教科書等文獻，於大法庭審理林益世案時，說服法官採「實質影響力」一說，也憑藉此論述，於去年協助同事將收押國民黨台北市議員陳重文。另林俊言也曾參與46起大法庭案件，勝訴率達6成5，因此備受上級重用，這次升任名單一公布，許多檢察官直呼，實至名歸。

    據了解，林俊言外文能力佳，通過日文N2檢定，且經歷豐富，除在雲林、台中地檢署任職外，2012至2013年間經法務部選派，赴日本早稻田大學擔任訪問學者；2020年獲前檢察總長江惠民賞識，調最高檢察署辦事3年，期間參與46件大法庭案件，其中擔任主筆及蒞庭辯論共10件，勝訴率6成5，另參與憲法法庭案件3件，主辦1件，勝率百分百。

    其中備受矚目的林益世案，曾因法律見解問題，被最高法院送交大法庭裁定，最終最高檢成功說服法官，採用「實質影響力」一說，而林俊言是功臣之一。當時林俊言透過日語及學術研究專長，研究日本刑法註釋書、教科書等文獻，並透過裁判例檢索系統、TKC學術文章、判例綜合檢索系統，搜尋大量貪污瀆職的學術文章、案例，在閱覽相關資料及近百則判例後，歸納出30則與職務關連行為判例，進而說服法官。

    此外，林俊言也憑著此經歷，協助同事收押陳重文。據悉，去年3月台北地院首次召開羈押庭時諭知200萬交保，北檢提抗告成功後，林俊言陪伴同事蒞第二次羈押庭，在庭上引用林益世案的判例，讓法官更進一步了解圖利罪本身核心，最終裁定有羈押必要，將陳重文收押禁見。

    對此，法界人士相當肯定，林俊言當時在該當性、必要性方面的主張，面面俱到；而林俊言的能力無庸置疑，除獲上級肯定，許多檢察官也相當認可，2023年調至台北地檢署時，憑著過去累積的經驗和貢獻，在剛進入「天下第一檢」，就被派至黑金專組，備受重用。

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

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