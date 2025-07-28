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    英防長對台海衝突表態 顧立雄：顯示對中共威權擴張的憂心

    國防部長顧立雄認為，英國國防大臣希利的發言顯示全世界對中共威權主義擴張感到憂心。（記者塗建榮攝）

    國防部長顧立雄認為，英國國防大臣希利的發言顯示全世界對中共威權主義擴張感到憂心。（記者塗建榮攝）

    2025/07/28 18:59

    〔記者黃靖媗／台北報導〕英國國防大臣希利（John Healey）27日提到，若台灣發生戰事，英國已經做好在太平洋地區作戰的準備。對此，國防部長顧立雄認為，此番發言顯示全世界對中共威權主義擴張感到憂心，我國應戮力加強提升戰備整備；外交部發言人蕭光偉指出，針對英國政府公開表達共同維護印太區域和平與穩定的決心，外交部表示歡迎與肯定。

    國防部長顧立雄今（28）日出席立法院外交及國防委員會前受訪指出，希利的發言顯示全世界對區域和平安全穩定的關切與重視，同時對中共威權主義擴張感到憂心，足以顯示我國應該戮力加強提升戰備整備、自我防衛能力，也跟所有理念相近國家共同合作，避免中國可能的冒進行為。

    蕭光偉也回應媒體詢問指出，英國政府已多次重申印太與跨大西洋情勢密不可分，並以具體行動支持台海和平與穩定，包括於6月派遣英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）穿越台海，以及發布「國家安全戰略」（National Security Strategy）等報告納入友台文字。

    蕭光偉表示，針對英國政府公開表達與其盟邦共同維護印太區域和平與穩定的決心，外交部表示歡迎與肯定；台海和平與穩定對全球安全及繁榮不可或缺，我國將持續深化與英國等理念相近國家合作，共同促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。

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