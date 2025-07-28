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    首次入圍就中選！林俊言調升新北檢主任檢察官

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/07/28 18:59

    〔記者王定傳／台北報導〕法務部今公布全國新任一審主任檢察官24人名單，其中，偵辦前民眾黨主席柯文哲涉貪案的台北地檢署檢察官林俊言，名列其中，引起各界關注，下午名單送交檢察官人事審議委員會審議通過，確定調升為新北地檢署主任檢察官。

    據了解，司法官訓練所46期結業的林俊言，曾任雲林地檢署、台中地檢署檢察官，2012年獲法務部派至日本早稻田大學進修1年，研究收容人權利與救濟，2014年因參與偵辦劣質油品案，在台中地檢署服務期間，獲時任法務部長羅瑩雪頒發法務部三等功績獎章，2020年4月調最高檢察署辦事檢察官，2023年8月間歸建台北地檢署檢肅黑金專組（愛組），資歷豐富且完整。

    偵辦京華城案聲名大噪

    林俊言的同事說，林俊言後來進入有「天下第一組」的北檢「忠組」，團隊作戰偵辦京華城弊案，聲名大噪，民眾黨更將他視為頭號打擊目標，外界檢視、點評甚多，有些是不理性的謾罵，有些甚至達恐嚇程度，壓力自然不小。

    林的同事說，北檢票選主任制度行之有年，要能獲得其他檢察官支持，除自身的法律素養、平時書類品質、與同事互動等，還得拿出一定成績；而林俊言進入北檢忠、愛組，時間不過1年11個月左右，這次第一次參與主任檢察官就拿下75票，可見經放大鏡檢視後，仍獲得許多同事的支持與力挺，如今順利調升，同事觀察他十分「平常心」看待。

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