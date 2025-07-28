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    大罷免不敵藍基層動員 罷馬志工籲台派來當綠營志工

    從台南到南投當志工半年，郭惠蓉三階繼續歸隊，深入中寮鄉聚落舉牌、到家戶發文宣，她說，南投幅員廣闊，走一天只能走3個村落。（草屯罷馬志工團提供）

    從台南到南投當志工半年，郭惠蓉三階繼續歸隊，深入中寮鄉聚落舉牌、到家戶發文宣，她說，南投幅員廣闊，走一天只能走3個村落。（草屯罷馬志工團提供）

    2025/07/28 18:54

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕深入南投村里當罷免馬文君志工半年的郭惠蓉，726第一波罷免失敗後，看到網路檢討「民進黨不夠投入」的聲音，她建議，與其監督民進黨，不如直接加入當綠營志工，壯大民進黨地方組織，才能與國民黨在地方盤根錯節勢力，與充足服務人力相抗衡。

    從今年春節過後就從台南到投一馬文君選區當罷免志工的Doris郭惠蓉，本月份重新歸隊當草屯罷馬志工團的志工，對於726第一波罷免失敗，有不少台派人士認為「民進黨不夠投入」的說法，她提出不同的看法和建議。

    郭惠蓉表示，全國有不少縣市跟南投縣一樣，從縣市長到立委、議員、代表、村長，大多是國民黨籍的政治人物，這些政治人物在各鄉鎮市甚至村里，都有自己的服務人員或樁腳，可以在第一時間知道民眾的需求；民進黨的民代或村里長人數很少，地方組織很薄弱，能幫忙在地方跑腿服務、了解需求的自然也不夠全面。自己和其他志工三階宣傳走一整天也才走了中寮鄉3個村，南投縣幅員廣闊，綠營民代能有多少分身？

    郭惠蓉建議，如果覺得民進黨全力支持罷免就能夠扭轉劣勢，台派人士應儘量加入當綠營的志工，繼續深入地方，壯大民進黨地方組織，民進黨地方組織強，才真的能跟國民黨的勢力抗衡。

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