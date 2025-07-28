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    「抗共跟保台是一體兩面」 沈伯洋：要完善更多保台工作

    沈伯洋認為，抗共跟保台是一體兩面，我們要完善更多保台工作。（資料照）

    沈伯洋認為，抗共跟保台是一體兩面，我們要完善更多保台工作。（資料照）

    2025/07/28 20:26

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票落幕，雖以失敗結尾，不過做為罷團與民進黨溝通橋梁之一的民進黨立委沈伯洋表示，罷團在好幾個區域是大有斬獲，不過現階段除聚焦823之外，應啟動與726罷團的對話，並認為「抗共跟保台是一體兩面，我的專長是中國滲透相關，但是我們要完善更多保台工作」。

    沈伯洋在臉書發文表示，他今天仔細研究數據和催票率，罷團在好幾個區域是大有斬獲，但現階段除聚焦823之外，應啟動與726罷團的對話，「我自己這禮拜會先做，但之後需要黨系統性地做，也需要協助好不容易出現的地方凝聚」。

    沈伯洋指出，黨和行政體系需要完整的社會溝通單位，今天看到台派做了很多圖，確實有效，「但我們要問的是，為什麼這個圖不是我們黨內自己先做出來？」他不認為抗共是錯誤議題，事實上只要看數據，就知道抗共其實是針對淺藍的訴求，「我辦公室今天才接到淺藍民眾電話，說自己投同意，為什麼還這樣？」。

    沈伯洋認為，抗共跟保台是一體兩面，「我的專長是中國滲透相關，但是我們要完善更多保台工作：生活條件、基礎建設、勞動保障、育兒長照等等。完全執政的時候，我們通過的法案，大概只有10％是跟國安有關，卻被說『只會抗共』，那是話術，那是要我們『放棄討論威脅』的話術」。

    他說，雖然我們不應受話術影響，但也需要正視，那個90％就是做得不夠，而且訊息也沒有管道傳遞出去。「三分國安韌性，七分安居樂業」，提出具體措施，重新對接公民、企業與專業團體，建立溝通管道，我們需要用簡單方式講清楚共同守護家園的方法。

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