我國合唱團赴日參賽遭中方施壓改名 外交部譴責中國蠻橫行徑

外交部發言人蕭光偉表示，外交部對中國全面打壓台灣參與國際的蠻橫行徑，予以嚴厲譴責。（資料照）

2025/07/28 18:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國「尼布恩合唱團」等6組合唱團參加25日至27日舉辦的「第7屆東京國際合唱大賽」期間，中方蠻橫要求主辦單位撤下我國國旗，並將我參賽名義由「台灣」改為「中華台北」。對此，外交部發言人蕭光偉表示，凸顯中國全面打壓台灣參與國際的蠻橫行徑，外交部對此予以嚴厲譴責，同時也對主辦單位屈從中方要求，片面更改我參賽名義，深表遺憾。

「尼布恩合唱團」、「南投縣信義鄉希娜巴嵐國小」、「高雄市桃源區興中國小布鼓拉芙兒童藝術團」、「青韵合唱團」、「拿戶依&馬胎兒童合唱團」及「八角塔男聲合唱團」等6組合唱團參加7月25日至27日舉辦的「第7屆東京國際合唱大賽」期間，中方蠻橫要求主辦單位撤下我國國旗，並將我參賽名義由「台灣」（Taiwan）改為「中華台北」（Chinese Taipei）。

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蕭光偉指出，我國駐日本代表處26日晚間接獲訊息後，立即向主辦單位積極交涉，同時洽請「日華議員懇談會」會長古屋圭司第一時間為我仗義執言，主辦單位最後首先決定將撤下所有參賽國家的國旗，其次將我國參賽的名稱改為「中華台北」。

蕭光偉說，音樂等文化交流活動本應跨越國界而且無涉政治，據瞭解，過去6年我國團體都是以「台灣」名義參賽，但是今年中方竟無理干預，更凸顯其全面打壓台灣參與國際的蠻橫行徑，外交部對此予以嚴厲譴責，同時也對主辦單位屈從中方要求，片面更改我參賽名義，深表遺憾。

蕭光偉表示，對於我國合唱代表團在不畏中國施壓下，最後仍由高雄尼布恩合唱團勇奪東京合唱大賽金牌，展現台灣人民的堅強韌性，外交部也要表達誠摯祝賀之意。

蕭光偉指出，中國在國際上對台灣打壓長期不斷，無所不在，外交部仍將持續致力捍衛台灣的國際空間，並持續積極深化台日各領域的交流合作，增進日本各界對我國的支持及理解。

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