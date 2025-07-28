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    為林右昌抱屈 新北綠議員李宇翔：賴該辭黨主席專心治國

    726罷免24+1案全軍覆沒，民進黨新北議員李宇翔為秘書長林右昌請辭抱屈，認為賴清德總統應該辭去黨主席。（李宇翔提供）

    726罷免24+1案全軍覆沒，民進黨新北議員李宇翔為秘書長林右昌請辭抱屈，認為賴清德總統應該辭去黨主席。（李宇翔提供）

    2025/07/28 18:14

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波罷免案全數遭否決，民進黨秘書長林右昌今日表態為大罷免失敗請辭。但民進黨新北議員李宇翔則為林請辭抱屈，認為他根本不該辭，反倒是身兼黨主席的總統賴清德應該辭去黨主席，展現專心治國態度。李更直言，行政院長卓榮泰執政一年多讓人民無感，府院發言體系更是辭不達意，卓內閣與府院發言系統應總辭改組，不要等到8月。不過，李的批評性貼文不到1小時即刪除，引發關注。

    李宇翔在社群發文指出，他在登玉山到排雲山莊過程中反覆思考這次的失敗，這兩天也已收到許多支持者的失望與憤怒，大家感受不到反省，部分人顧著保住位子，無情切割公民團體，這種態度讓公民心寒不已，民進黨若不痛定思痛，展現反省決心，將失去更多人的支持。

    李宇翔表示，林右昌今日請辭，「坦白說，我認為他根本不該辭，反倒是身兼黨主席的賴清德總統，應該辭去黨主席，展現專心治國的態度。」而卓內閣執政一年多讓人民無感，府院發言體系更是辭不達意，成天挨打還無力反擊，人民投下的不同意票就是最大不信任票。卓內閣與府院發言系統應總辭改組，不要再說要等到8月。

    除了要求賴清德辭黨主席外，李宇翔也將矛頭指向立院總召柯建銘，他已明顯與社會脫節，不適合再繼續擔任不分區立委與總召，柯應立刻請辭，才能讓社會看到民進黨真正要改變的決心。

    李宇翔說，他知道這些話很刺耳，但民進黨如果失去「大鳴大放、海納百川」的DNA，最終將會持續失去民心。如果高層們只在乎自己的位子，最後恐釀大錯，失去共同守護的台灣。

    李更直言，行政院長卓榮泰執政一年多讓人民無感，府院發言體系更是辭不達意，卓內閣與府院發言系統應總辭改組，不要等到8月。不過，李的批評性貼文不到1小時即刪除，引發關注。（截取自李宇翔IG）

    李更直言，行政院長卓榮泰執政一年多讓人民無感，府院發言體系更是辭不達意，卓內閣與府院發言系統應總辭改組，不要等到8月。不過，李的批評性貼文不到1小時即刪除，引發關注。（截取自李宇翔IG）

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