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    726罷團支援「拔羅波」士氣大振 羅明才：不會大意

    「拔羅波」團隊發言人琪琪表示，獲得包括台北市「文山退葆」、「剷除黑芯」等多個罷團轉移陣地協助，讓「拔羅波」士氣大振。（拔羅波提供）

    「拔羅波」團隊發言人琪琪表示，獲得包括台北市「文山退葆」、「剷除黑芯」等多個罷團轉移陣地協助，讓「拔羅波」士氣大振。（拔羅波提供）

    2025/07/28 18:03

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體726第一波罷免案雖以失敗告終，但是823還有新店選區的藍委羅明才罷免投票，「拔羅波」團隊發言人琪琪表示，拔羅波還是堅定向前行，並且獲得包括台北市「文山退葆」、「剷除黑芯」等多個罷團轉移陣地協助，讓「拔羅波」士氣大振。羅明才陣營指出，雖然第一波針對藍委的罷免案全軍覆沒，但他們不會大意，將於8月2日成立反罷免後援會，全力應對。

    琪琪說，新北市第一波的5席藍委罷免沒能通過，「拔羅波」也從中吸收經驗、汲取教訓，罷團志工發現，國民黨會用一些簡略的口號「不同意就可領1萬、同意就拿不到1萬」來打動民心，模糊了為何罷免不適任立委的嚴肅議題。

    琪琪指出，罷團志工們的優勢，就是有足夠的論述能力，如果民眾願意花一點時間了解，就會認同罷團的行動與主張，因此「拔羅波」在有限的時間將會分階段、透過「客廳會」把理念滲進社區和家戶，增加民眾願意支持罷免投票。

    她表示，「拔羅波」也會將鄰近前來支援的罷團納入輪值排班，加強對羅明才個人的言行和立院表現進行檢討，透過廣告看板、行動卡車和陸戰宣講，在最後3週積極爭取選民認同。

    新北市公民團體「拔羅波」堅定前行，爭取民眾支持同意罷免。（拔羅波提供）

    新北市公民團體「拔羅波」堅定前行，爭取民眾支持同意罷免。（拔羅波提供）

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