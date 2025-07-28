網傳桃市超徵34億可普發1萬5 市府駁：與事實不符

桃市府發文駁斥網路謠言，並表示桃園市去年稅收僅增9億，是全國唯一無歲計賸餘的縣市。（桃市府提供）

2025/07/28 17:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今日網路流傳「桃園市超徵34億可普發15000（含中央加地方超徵一起發）」，桃市府發文駁斥「謠言」，並表示桃園市去年稅收僅增9億，是全國唯一無歲計賸餘的縣市。

市府指出，桃園市去年度稅收決算結果較預算數（俗稱超徵稅收）僅多9億，非網路流傳34億元，且桃園在去年度是全國唯一無歲計賸餘的縣市，顯示市府所有可用財源，皆已全數投入市政建設與民生服務。

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市府說，當前市府整體財政面臨極大挑戰，主要關鍵在於中央對桃園市的財源補助，包含統籌分配款與一般性補助款，相較其他5都明顯偏低，差距從88億元至356億元不等，長期對桃園財政造成結構性壓力；截至目前為止，歷年所累計的絀數已高達700億元，進一步凸顯桃園市為因應快速成長所需、不得不負擔沉重財務壓力。

市府表示，市長張善政上任後，積極推動捷運綠線、社會住宅、公托中心、學校整建與長照資源布建等重大基礎建設及社會福利政策，推動桃園進入城市發展的關鍵起飛階段，資金需求極為龐大，而在財政資源分配相對不利的情況下，市府仍努力維持各項施政穩健推動。

市府強調，將會繼續關注中央財劃法修法後的執行情形，也持續謹慎運用市民每1分稅金，讓大家看得到桃園的進步與改變。

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