為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    網傳桃市超徵34億可普發1萬5 市府駁：與事實不符

    桃市府發文駁斥網路謠言，並表示桃園市去年稅收僅增9億，是全國唯一無歲計賸餘的縣市。（桃市府提供）

    桃市府發文駁斥網路謠言，並表示桃園市去年稅收僅增9億，是全國唯一無歲計賸餘的縣市。（桃市府提供）

    2025/07/28 17:51

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今日網路流傳「桃園市超徵34億可普發15000（含中央加地方超徵一起發）」，桃市府發文駁斥「謠言」，並表示桃園市去年稅收僅增9億，是全國唯一無歲計賸餘的縣市。

    市府指出，桃園市去年度稅收決算結果較預算數（俗稱超徵稅收）僅多9億，非網路流傳34億元，且桃園在去年度是全國唯一無歲計賸餘的縣市，顯示市府所有可用財源，皆已全數投入市政建設與民生服務。

    市府說，當前市府整體財政面臨極大挑戰，主要關鍵在於中央對桃園市的財源補助，包含統籌分配款與一般性補助款，相較其他5都明顯偏低，差距從88億元至356億元不等，長期對桃園財政造成結構性壓力；截至目前為止，歷年所累計的絀數已高達700億元，進一步凸顯桃園市為因應快速成長所需、不得不負擔沉重財務壓力。

    市府表示，市長張善政上任後，積極推動捷運綠線、社會住宅、公托中心、學校整建與長照資源布建等重大基礎建設及社會福利政策，推動桃園進入城市發展的關鍵起飛階段，資金需求極為龐大，而在財政資源分配相對不利的情況下，市府仍努力維持各項施政穩健推動。

    市府強調，將會繼續關注中央財劃法修法後的執行情形，也持續謹慎運用市民每1分稅金，讓大家看得到桃園的進步與改變。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播