大罷免失敗！黃暐瀚籲借鏡「2018年蔡英文」：沒蹲下如何躍起

時任總統蔡英文於2018年大選後，宣布辭去黨主席一職。（資料照）

2025/07/28 20:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台首波大罷免投票落幕，藍營24位立委與新竹市長高虹安，皆全數成功挺過罷免。對於民進黨面臨的挫敗，媒體人黃暐瀚呼籲，借鏡2018年縣市長選舉大敗，「蔡英文當時怎麼站起來？」，並直言，「沒有蹲下，如何躍起？」

黃暐瀚於臉書粉專表示，「每一次的投票，都是民意的展現，民意會流動，任何政黨，都應該堅持自己的信念，並努力爭取更多人支持。」認為，「選舉輸了，不必氣餒，不必因為敗選而改變信念，但為了下次勝選，得有方法，爭取這次沒有支持你的民意，才有可能下次再贏回來。」

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黃暐瀚提到，民進黨2018年縣市長選舉大敗，連高雄都輸了，當時的前總統蔡英文，先是辭掉黨主席，再約北市長選戰的「對手」見面，隔年還換閣揆，「沒有蹲下，如何躍起？」

黃暐瀚說，「賴清德個人可以堅持固執，但賴總統必須優先『為國為民』（救災、核電、關稅）。」且賴清德也必須考慮到「黨的下一次選舉」。最後，他也強調，「我的核心價值是『反共、愛國、護台』，只要中共一天不放棄併吞中華民國、侵略台灣，誰真心『反侵略、反併吞』，我就肯定誰。」

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