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    「剿匪說」引在野黨不滿 衛福部次長呂建德：感謝批評會檢討

    針對「剿匪說」掀起議論，衛福部次長呂建德表示，感謝各界的批評與指教。（資料照）

    針對「剿匪說」掀起議論，衛福部次長呂建德表示，感謝各界的批評與指教。（資料照）

    2025/07/28 17:27

    〔記者林惠琴／台北報導〕首波24位藍委與停職的新竹市長高虹安罷免案全數遭否決，綠營支持者氣氛低迷，民進黨秘書長林右昌已請辭，衛福部次長呂建德昨（27日）則一度在臉書發文「剿匪也不是一次就成的」，引來民眾黨大力抨擊。對此，呂建德表示，感謝各界的批評與指教，會持續傾聽社會聲音，檢討自身不足。

    呂建德昨在臉書發文提到「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，以及「勝敗乃兵家常事」、「整軍備戰，重新整隊」、「剿匪也不是一次就成的」，但後續刪除其中的「剿匪也不是一次就成的」。

    民眾黨發言人吳怡萱今（28日）表示，「剿匪也不是一次就成的」是一個國家政務官應該出現的言論嗎？在野黨立委已經從雜質變成「匪」了？民眾黨黨主席黃國昌也指出，衛福部次長聲稱「剿匪不是一次就成功」，難道是經過行政院長卓榮泰授意，「現在台灣還要剿什麼匪？這樣的人還適任政務官嗎？」

    對此，呂建德回應，感謝各界的批評與指教，民主社會應包容不同立場、接受監督，同時也需要制度的正常運作與良性的公共辯論。強調「我們會持續傾聽社會聲音，檢討自身不足，未來也會以更正向、嚴謹的溝通方式，讓政策和政績能夠獲得民眾認同」。

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