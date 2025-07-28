藍白通過普發1萬 民進黨中市黨團要求市府比照中央普發現金

民進黨中市議會黨團要求市府比照中央也普發現金。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/28 17:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕藍白立委立法要求中央普發現金，現今網路開始傳出要求中市府比照中央的圖卡；民進黨中市議會黨團總召王立任表示，中央跟地方政策應該是一致，既然藍白立委要求中央要普發1萬元，台中市的藍白議員也應該標準一致，要求市府比照中央普發現金；國民黨市議會黨團書記長李中強調，台中市府收取的稅收都是上繳至中央，至於地方稅也都用於地方各項建設支出；對於民進黨要求，市府不回應。

民進黨認為大罷免宣傳期間，中市長盧秀燕打出大罷免成功中央就不會普發現金，是大罷免失利的原因，而網路開始瘋傳要盧秀燕也比照中央辦理，也要普發現金的圖卡，甚至還出現中市府要普發4萬的假訊息。

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黨團總召王立任表示，既然藍白中央民代要求中央超收稅要普發現金，就請藍白市議員也要求市府針對超收稅來普發現金給市民，讓中央跟地方政策一致。

民進黨議員陳雅惠表示，中央稅收超徵時，藍白立委曾強力主張應普發現金，如今民眾也會期待市府若有超徵，能比照辦理，會請黨團提案若市府超收也比照辦理。

同黨議員張芬郁表示，盧市長在罷免投票前，極力煽動全國民眾以普發1萬元當投票誘餌，變相買票的邏輯，她呼籲民進黨團提案將近年台中市超收稅金和交通罰鍰還給市民，盧市長絕對有能力讓台中市的財務收支平衡，況且還有財劃法增加的財源，一定充裕。

國民黨市議會黨團書記長李中則表示，台中市府稅收都是上繳至中央，至於地方稅也都用於地方各項建設支出，若有超收情況也都是用於償還負債，而中央普發1萬是立法院三讀通過，請中央先依照立法院通過的議案施行。

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