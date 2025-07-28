「賴清德若能操控司法 早放阿北出來了！」 林智群曝超諷刺原因……

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2025/07/28 17:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免潰敗，讓藍白粉嗨翻天，沒想到竟有小草稱投票結果代表目前涉貪遭羈押的前民眾黨主席柯文哲無罪，要求操控司法打擊政敵的賴政府放人。對此，律師林智群酸，如果總統賴清德真能操控司法，早就放柯文哲出來了，因為柯文哲當黨主席比黃國昌好談多了！

林智群今天（28日）在臉書發文，「一堆小草一直靠北賴清德不讓阿北出來，我說這些人智商就是這麼低，才會有這種錯覺，以為司法是賴清德可以操控的。如果賴清德可以操控司法，阿北早就出來了。為什麼？因為阿北擔任黨主席，比黃國昌好談多了，白綠還有合作空間，黃國昌則是刺頭一顆，自我感覺良好，根本沒辦法談。」

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他接著說：「舉例來說，去年考試委員人選，就有一個鄧家基是阿北的人（擔任過副市長），考試委員審查，民眾黨後來只擋一個，其他都放行。如果要選擇談判對象，雖然阿北簽了文件之後也可能反悔，但阿北真的比較好談，信用也比較好一點（跟黃國昌比的話），而且阿北也不會死貼著國民黨，而會左右逢源，算計民眾黨最大政治利益。黃國昌就不是，他盤算的是他個人的最大政治利益，至於民眾黨的死活，他不會管的（看看時代力量）。」

林智群最後還酸，反正現在藍白在立院多數的事實已難被撼動，「藍白把貪污罪除罪化，阿北不就可以當庭釋放了嗎？高虹安跟一堆國民黨官員也可以解套，這麼簡單的事情為什麼不做？」

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