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    全面整合文宣、空戰、地方組織 朱立倫：823一席都不能少

    面對後續823仍有7席國民黨立委的被罷免案，國民黨主席朱立倫今日召集主要黨務部門，全面整合文宣、空戰、地方組織，啟動區域聯防。（翻攝臉書）

    面對後續823仍有7席國民黨立委的被罷免案，國民黨主席朱立倫今日召集主要黨務部門，全面整合文宣、空戰、地方組織，啟動區域聯防。（翻攝臉書）

    2025/07/28 16:47

    〔記者林欣漢／台北報導〕726大罷免失利，面對後續823仍有7席國民黨立委的被罷免案，國民黨主席朱立倫今日召集主要黨務部門，全面整合文宣、空戰、地方組織，啟動區域聯防，朱立倫強調，823寸土不讓，7席中1席都不能少。

    朱立倫表示，民進黨726大罷免的失敗，是人民對在野制衡力量的殷切期盼，國民黨經過這次挑戰，更要以「戰戰兢兢、如履薄冰」的態度，回應人民的期待。艱鉅的挑戰並沒有過去，823民進黨仍然沒有放棄用惡意的罷免試圖撕裂社會，持續讓台灣陷入內耗。國民黨責無旁貸，必須站在第一線，與在野陣營的夥伴一起，守護民主、守護制衡。

    朱立倫說，今天已召集主要黨務部門，表達最堅定的決心，文宣、空戰、地方組織已全面整合，啟動區域聯防，目標只有一個，守住每一位在立法院的優秀戰將。「七席，一席都不能少！」

    朱立倫指出，當執政黨陷入內鬥，在野更要團結一致，為國家的重要政策而打拼。對於台灣民眾黨所發起的「重啟核三」公投，這不僅是單一黨派的議題，更是攸關台灣能源安全、經濟命脈的關鍵決策。國民黨將與所有朋友並肩作戰，力挺支持，共同為台灣的永續發展承擔責任。

    朱立倫強調，823不只是一場罷免攻防，更是一場守護民主、穩定台灣的關鍵戰役。「懇請所有關心台灣未來的朋友，讓我們再次集結，用行動告訴世界，台灣的民主不容惡意操弄。為台灣、為下一代，823，我們全力以赴，寸土不讓！」

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