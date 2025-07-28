獨家》普發現金成致命一擊？府院曾擬裂解「藍白合」方案

大罷免失利，民進黨檢討聲浪四起，普遍將「普發一萬元」視為關鍵因素之一。圖為立法院11日處理因應關稅特別條例草案，民進黨團舉牌反對普發現金的場景。（資料照）

2025/07/28 17:04

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免失利，民進黨檢討聲浪四起，普遍將「普發一萬元」視為關鍵因素之一，據了解，府院事前曾對此擬定解決方案，評估在藍白提案版本中擇一支持，並提出「排富」但書，但未獲立院民進黨團採納，最後關頭遭藍營操作發酵，也對「罷情」造成重創。

綠營高層分析，罷免結果受三大因素影響，首先是美國對等關稅期限將至，中間、淺藍或經濟選民希望政局穩定，傾向維持現狀，加上南部風災造成民心浮動。

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第二，民眾黨前主席柯文哲遭續押、前台北市副市長彭振聲太太過世，即使京華城案是藍營檢舉，民眾黨主席黃國昌仍將仇恨轉移到賴清德總統與民進黨身上，選前到民進黨中央黨部前舉辦抗議活動，操作「藍白合」，讓白營全數歸隊反罷免。

第三，普發現金確實對罷免影響蠻大，國民黨最後一波文宣主打「沒投不同意，民進黨會收回一萬塊、五天假、國軍加薪」，確實在基層發酵，因此藍白不顧吃相難看，也要在投票前在立院通過。

黨政高層透露，對於「普發現金」議題，府院其實有討論過、也提出解決方案，當時已有共識在立法院表決一定會被藍白強勢輾壓，事後講憲法層次的大道理，短時間很難被社會普遍接受，因此，府院規劃在國民黨版的一萬元或民眾黨版的六千元中擇一支持，同時提出「排富」但書，就能避免被藍白操作，也能順勢裂解藍白，但未獲民進黨團總召柯建銘同意。

黨政高層說，過去如禁伐補償、公糧補貼等議題，行政院不是沒有對策，但總是被以「大罷免大成功」否決，行政院只能吞下去，也沒有籌碼和藍白協商，最後在立院舉手表決舉不贏人家，行政院論述再多，民眾根本接收不到，相關成果都被藍營收割，還被批評不照顧農民、原住民；就連府院黨原先有共識採取「精準罷免」戰術，柯也直接對外喊出「全面罷免」主張。

黨政高層坦言，大家都理解柯建銘對黨的功勞和苦勞，但這段時間柯的「意志」，確實讓執政團隊很難為也很為難。

不過，派系人士為柯建銘抱屈說，柯建銘身為資深黨團總召，過去判斷一向很精準，在黨內也極具份量，如果決策高層不採納老柯的意見應該明講，否則柯以為獲得認同、對外傳達，黨團接獲指令自然是動作一致，事態發展至此，那就不是老柯一個人的事，是大家共同的責任，應該集體承擔。

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